Giorgia Meloni torna a Latina per la presentazione dei candidati consiglieri comunali della lista di Fratelli d'Italia. Il partito nel capoluogo fa parte della coalizione che sostiene la rielezione a sindaco, dopo anni di assenza, di Vincenzo Zaccheo. L'appuntamento elettorale è previsto per lunedì, 6 settembre, a Piazzale Loffredo alle 17. «Fratelli d'Italia, con la presenza del suo leader nazionale, dimostra di essere più carico che mai per affrontare la sfida elettorale. Vogliamo essere il primo partito della città e contiamo di ottenere un risultato altrettanto importante in tutti i comuni della provincia che vanno al voto», ha dichiarato ieri Enrico Tiero, vice coordinatore regionale del partito.

Intanto, si irrobustisce lo schieramento di Damiano Coletta, sindaco uscente che punta ad un altro mandato. Ieri è arrivata la quarta lista, si chiama Riguarda Latina, per la quale si sta completando la raccolta di firme. Questa lista si legge in una nota del comitato elettorale - esprime il sostegno a Damiano Coletta da parte di cittadini che hanno voluto mettersi a disposizione del progetto politico del sindaco di Latina e da parte di Articolo Uno, il partito di cui è segretario l'attuale ministro della Salute Roberto Speranza. Nella coalizione di Coletta, oltre alla nuova lista e Latina Bene Comune e Per Latina 2032, c'è anche il Pd.

Della lista dem ieri ha ufficializzato la sua candidatura Sara Morgani, avvocato, classe 1971 alla sua prima esperienza nella corsa al consiglio comunale dopo una lunga militanza nel partito. «Mi impegnerò ha dichiarato - per il potenziamento del canile di Latina, considerato una struttura di qualità ma che avrebbe certamente potenzialità ulteriori». Impegnata nell'associazionismo culturale ha promesso di riservare grande attenzione al mondo delle compagnie amatoriali e dei gruppi musicali di base.

