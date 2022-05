Domenica 8 Maggio 2022, 10:15 - Ultimo aggiornamento: 10:21

«Cari vandali». Un tempo avrebbero preso carta e penna. Oggi è bastato loro un pc o ancora più probabilmente uno smartphone. Hanno digitato velocemente sui tasti e scritto di getto una lettera ai tre vandali responsabili dell'incursione nelle due scuole di Cisterna. Una lettera da ragazzi a ragazzi. L'hanno scritta gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado Plinio Il Vecchio rivolgendosi direttamente agli artefici degli atti vandalici compiuti nel nostro istituto pochi giorni fa. Hanno creato anche un video leggendo queste righe.

«Di voi non conosciamo praticamente nulla, se non la devastazione che vi siete lasciati alle spalle - spiegano gli alunni - L'euforia iniziale per un giorno in più di festa ha lasciato presto spazio a molteplici emozioni. Per voi non proviamo rabbia, ma pena. Non disgusto, ma tristezza. Non fastidio ma incertezza. Sono svariate le domande che vorremmo porvi, tanto che non basterebbero cento delle lavagne che avete distrutto per scriverle tutte quante. Se dovessimo sceglierne una fra tutte sarebbe sicuramente il perché del vostro indegno gesto».

Ecco il video che i ragazzi hanno realizzato leggendo la lettera ai vandali:



«Rabbrividiamo al sol pensiero che siate ragazzi come noi - dicono gli studenti - con paure, incertezze e tanti dubbi sul futuro. Anche a noi è capitato di non sapere cosa fare una sera qualsiasi di un giorno qualunque. Anche noi ci sentiamo travolti da un mare di problemi tra scuola, casa e amicizie. Pur sapendo nuotare spesso ci sembra di annegare. Non esiste però giustificazione ad un atto tanto vile. Non sapete quante volte abbiamo disprezzato la scuola, il luogo che in fondo rappresenta per noi una seconda casa. Il ponte verso il nostro futuro. Siete riusciti ad indebolirlo ma non a distruggerlo. Non vi è bastato scalfire solo il nostro, ma anche quello di bambini ancor più innocenti di noi».

«Se commettere queste azioni vi ha fatto sentire grandi, allora siatelo davvero facendovi carico delle vostre colpe - dicono senza fronzoli, rivolgendosi ai loro coetanei - Ci hanno insegnato che diventare grandi significa prendersi le responsabilità delle proprie azioni e ancor di più riuscire a guardarsi allo specchio. Voi ci riuscite?». Si chiude così, con questa domanda, la missiva dei ragazzi delle classi terze della Plinio il Vecchio. Ora toccherà ai tre ragazzini trovare la forza per rispondergli.

