Venerdì 10 Dicembre 2021, 05:01

L'INIZIATIVA

Un centro di giustizia riparativa minorile regionale, il cui capofila sarà il Consultorio familiare diocesano di Latina. Sarà operativo da gennaio e sarà gestito insieme ad altri tre Enti, Ismes, In media Res e l'istituto Don Calabria, in collaborazione, chiaramente con l'autorità giudiziaria minorile. Per attivarlo, il Consultorio ha partecipato al pubblico nazionale di cui risulta vincitore. Un'esperienza che in realtà a Latina esiste da molti anni, in collaborazione con la Provincia di Latina, con cui è attivo un Protocollo con il Dipartimento giustizia minorile. Il coordinatore del servizio è l'avvocato Pasquale Lattari, che sottolinea alcuni aspetti significativi: «Il processo penale minorile è un'occasione educativa per il minore che ha commesso reati e che è in conflitto con la legge e con gli altri, con la messa alla prova e le attività di giustizia riparativa ripara, appunto, o cerca di farlo, le relazioni sociali e personali che il reato ha interrotto», spiega Lattari. In questi ultimi giorni a Latina si è alzata ancora l'attenzione sui reati commessi da minori, in particolare per il bullismo e cyberbullismo, l'ultimo caso ha riguardato tre 14enni denunciate per aver minacciato e picchiato una loro coetanea, ma «Proprio in ragione dei fatti che a Latina stanno creando allarme sociale, l'apertura del centro non deve essere intesa come qualcosa che diminuisce l'intervento della giustizia. Tutt'altro, la giustizia riparativa presuppone un accertamento di verità e responsabilità e anche del dolore e dei danni provocati alle vittime. No né un abbassamento dell'intervento statale, è invece complementare e per i minori è rieducativo», spiega l'avvocato Lazzari che racconta anche alcuni episodi andati a buon fine proprio a Latina grazie all'intervento del centro: «Non sono percorsi facili, ma qualche anno fa a Latina abbiamo avuto la prima baby gang al femminile italiana. Queste ragazze sono venute da noi a fare il percorso riparativo e hanno incontrato e chiesto scusa alle vittime. In un caso simile abbiamo avuto 4 ragazzi, 3 si sono completamente recuperati e usciti da percorso penale, uno invece purtroppo ha continuato. È importante capire dunque che si dà un'opportunità, poi la scelta sta ad ognuno». Il centro gestito dal Consultorio a Latina svolge le attività sull'invio delle richieste da parte dell'Autorità giudiziaria minorile, e si parla di circa «20 o 30 procedimenti per anno, ma in ciascuno ci sono più indagati e più vittime. Sinora, da 15 anni a questa parte, abbiamo incontrato tantissime persone coinvolte». «È un centro di importanza fondamentale perché si farà un'attività rivolta alla messa alla prova, al perdono giudiziale, situazioni che si andranno a seguire in maniera minuziosa a supporto di questi ragazzi», spiega Monica Sansoni, Garante dell'infanzia e adolescenza del Lazio. Ma non sarà l'unico progetto che verrà portato avanti a Latina: «Nascerà a breve anche il Centro antiviolenza per minori, si tratta di un progetto innovativo, il primo che arriverà in Regione, partito da un'idea del Garante infanzia, e che avrà dome sede presso il Consultorio diocesano di Latina, a supporto di questa emergenza sociale che stiamo vendendo emergere sempre di più - spiega Sansoni - I ragazzi hanno bisogno di avere punti di riferimento validi con professionisti che poi possono condurre ragazzi e famiglie a fare il passo successivo, cioè la denuncia. Con il giusto supporto e accompagnamento questo è già possibile, lo stiamo vedendo in queste ultime settimane dove purtroppo ci rendiamo conto che la violenza sta prendendo il sopravvento con l'inconsapevolezza del rischio».

Francesca Balestrieri

