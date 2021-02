GIUDIZIARIA

Assolti perché il fatto non sussiste. Con questa sentenza l'ottava sezione penale del Tribunale di Roma ha chiuso il processo a carico dell'ex senatore pontino e attuale segretario provinciale del Partito Democratico Claudio Moscardelli e di altri quindici esponenti del Pd tra i quali l'ex capogruppo ed attuale sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, l'attuale senatore e segretario regionale del partito Bruno Astorre, l'allora tesoriere del gruppo alla Pisana Mario Perilli e l'attuale deputato Claudio Mancini e il vicesegretario Enzo Foschi. Erano chiamati a rispondere di concorso in abuso d'ufficio in relazione all'utilizzo dei fondi per i gruppi consiliari alla Regione Lazio dove all'epoca dei fatti sedevano come consiglieri. L'indagine della Procura della Repubblica di Roma aveva preso in esame il periodo compreso tra il 2010 e il 2013 - all'epoca la Regione era guidata da Renata Polverini e a conclusione di una serie di accertamenti aveva contestato le assunzioni dei collaboratori nel gruppo consiliare del Partito democratico ritenendo che quei contratti fossero frutto di un abuso, perché fatti senza alcuna selezione comparativa: nel caso specifico di Claudio Moscardelli avevano riguardato una spesa complessiva di 181mila euro. A conclusione della sua requisitoria il pubblico ministero aveva chiesto l'assoluzione per intervenuta prescrizione del reato di abuso d'ufficio per tutti gli ex consiglieri regionali del Pd ma la sentenza del Tribunale ha precisato che il fatto non sussiste ritenendo evidente la prova dell'insussistenza del reato pur essendo il reato stesso prescritto. Secondo il pronunciamento del Tribunale quindi non c'è stato alcun illecito nelle nomine dei collaboratori assegnati al gruppo consiliare del Pd e ai singoli consiglieri negli anni oggetto dell'inchiesta. «Una sentenza che arriva dopo quasi nove anni tra indagini e processo, e che dimostra pienamente la correttezza del mio operato come consigliere regionale del Lazio e dei miei colleghi del gruppo commenta Claudio Moscardelli poco dopo la lettura della sentenza da parte del Tribunale - un ringraziamento va all'avvocato Renato Archidiacono per le sue ponderate scelte processuali, nonché a tutte quelle persone che in questi anni non mi hanno mai fatto mancare il loro pieno sostegno». Soddisfazione per l'esito della vicenda giudiziaria anche da parte di Nicola Zingaretti. In una dichiarazione il presidente della Regione Lazio si dice «felice per l'assoluzione dei consiglieri regionali del Partito democratico. La giustizia conclude - dopo aver fatto il suo corso, ha fatto luce su questa vicenda giudiziaria. A tutti loro un abbraccio».

Elena Ganelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA