In occasione della giornata dei poveri - che sarà celebrata oggi in tutto il mondo - il vescovo Mariano Crociata ha visitato le famiglie del centro Al Karama. Lo ha fatto ieri pomeriggio, raggiungendo le famiglie che abitano nel campo di Borgo Bainsizza. Il vescovo era accompagnato dal direttore della Caritas/Migrantes diocesana Angelo Raponi e da alcuni volontari che seguono il campo.

Monsignor Crociata si è intrattenuto con circa 35 famiglie che vivono in una situazione di assoluto degrado, ha visitato le baracche - di quelle costruite ancora con l'amianto - e ascoltato le loro storie fatte di precarietà estrema, consapevoli di non essere accettati da parte del territorio circostante e quindi del forte pregiudizio contro di loro. Infatti, questo campo accoglie da anni famiglie di rom e sinti, molti sono cittadini italiani ma anche nomadi provenienti dalla Romania, che arrivano da zone altrettante povere.

Alle famiglie il vescovo ha donato generi di prima necessità e dolci per i bambini, doni simbolici che si affiancano al servizio dei volontari della Caritas/Migrantes. Dopo circa un'ora il saluto di commiato, con la promessa che le istanze raccolte, piene di problematiche complesse, non saranno dimenticate. Al termine della visita il direttore della Caritas e Migrantes diocesana Angelo Raponi ha commentato: «Il nome Al Karama in italiano vuol dire dignità. Credo che la visita di monsignor Crociata voglia prima di tutto affermare la dignità delle persone che abitano il campo. Al di là di retorica, pregiudizi, o giudizi scontati, queste persone, adulti e bambini, sono fratelli e sorelle preziosi, una ricchezza nella società. Condividono il nostro territorio e sperano di condividere la nostra Costituzione, fondata sui diritti umani e civili. Sperano, quindi, di essere riconosciuti come fratelli e come cittadini, di poter dare istruzione ai loro figli e chiedono il diritto di essere se stessi».

