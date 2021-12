Venerdì 24 Dicembre 2021, 05:01

Una vera esplosione di generosità quella che ha caratterizzato Latina nei giorni scorsi. Oltre alle iniziative aziendali, che sono state diverse, ha avuto particolare successo anche la raccolta di giocattoli organizzata dal Comune di Latina presso il centro socio-culturale di Viale Vittorio Veneto dal titolo Un Natale per tutti. Nel centro sociale dal 20 dicembre fino a ieri, volontari singoli come studenti delle scuole superiori ed altri provenienti dalle associazioni del territorio hanno messo a disposizione il loro tempo per la raccolta dei giochi da destinare alle famiglie bisognose: il centro socio-culturale si trova al civico 22, a due passi da Piazza del Quadrato e dal Museo della Terra Pontina, e in questi giorni è stata un continuo via vai di persone che volevano donare. Latina ha risposto benissimo all'appello lanciato per la raccolta di giocattoli: sono centinaia le donazioni arrivate e la grande stanza messa a disposizione dal centro socio-culturale è stata presto riempita da giocattoli per tutte le età, puzzle, cavalcabili, biciclette, persino sonaglini per i bebè. I doni prevalentemente sono andati finora a famiglie meno abbienti, che li hanno ricevuti appunto come regali di Natale per i loro bambini. Il pronto intervento sociale del Comune di Latina ne ha già consegnati molti sia a famiglie in carico ai servizi sociali sia al centro Al Karama. Nella giornata di oggi i doni saranno distribuiti anche all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, con un occhio di riguardo ovviamente ai bimbi ricoverati nel reparto di Pediatria, ma con un pensiero anche per chi si trova in ospedale per altri motivi e magari è solo in transito. «Siamo davvero felici di come sta andando - hanno commentato alcuni volontari Ringraziamo la dottoressa Aurelia Centra dei servizi sociali del Comune di Latina e l'assessora Francesca Pierleoni per questa belle iniziativa. Latina è più bella così». I giocattoli una volta arrivati al centro socio-culturale vengono controllati che siano integri e in ottime condizioni e poi vengono disinfettati: sono accettati solo oggetti in ottime condizioni. C'è anche chi ha donato giocattoli nuovi, acquistati appositamente in negozio. Gli oggetti sono a disposizione delle famiglie che non hanno possibilità economiche o che ne hanno di molto limitate, oppure di associazioni di volontariato o con finalità sociali che ne hanno bisogno per le proprie attività. «Ci sono persone che sono arrivate anche da Anzio per donare ha detto l'assessora Pierleoni Siamo orgogliosi di questa iniziativa». Si ricomincerà a donare e a distribuire nei giorni 3, 4 e 5 gennaio.

Stefania Belmonte

