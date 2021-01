IL PUNTO

Prosegue su grandi ritmi anche a Fondi, la campagna vaccinale anti-Covid avviata sotto la supervisione dell'Asl tra gli operatori sanitari. Dai primi di gennaio alla giornata di ieri, si contano ben 260 dosi del siero prodotto da Pfizer e Biontech somministrate a camici bianchi e affini di stanza nella Piana. Sono state distribuite e continueranno a esserlo fino all'esaurimento delle liste tra il personale dell'ospedale San Giovanni di Dio, compreso quello parasanitario, i medici di base e i pediatri. Ognuna a suo modo, figure da tempo in lotta contro il virus. Spesso faccia a faccia, risultando fortemente a rischio contagio. Rendendo dunque necessaria una protezione prioritaria, rispetto ad altre categorie.

Nel nutrito elenco di beneficiari del vaccino, in qualità di dottore, c'è anche il sindaco Beniamino Maschietto. Per lui, insieme a una schiera di colleghi, l'appuntamento con l'attesa iniezione è stato mercoledì mattina presso il nosocomio di via San Magno. «Il vaccino è un atto di responsabilità e al contempo di sensibilità che non va assolutamente sprecato. Anzi, mi auguro che la campagna possa proseguire a ritmo sempre più spedito», il commento di Maschietto a margine della somministrazione, nell'occasione intervenuto nella doppia veste di medico e primo cittadino. «Anche se siamo soltanto alla prima fase del programma di immunizzazione, si tratta comunque di un momento epico della lunga battaglia contro la pandemia. Sapere che chi è costantemente in prima linea ha finalmente gli strumenti protettivi giusti, riaccende la speranza dell'intera comunità. Sento quindi di voler ringraziare, ancora una volta, il direttore sanitario del presidio Centro Giuseppe Ciarlo e il vicedirettore Fabrizio Turchetta».

La vaccinazione dei medici di base assume particolare importanza anche in vista della possibilità, per i professionisti in questione, di effettuare tamponi al drive-in allestito dalla Croce Rossa Italiana nell'area mercatale di via Mola di Santa Maria. Si inizierà il 18 gennaio, con la prenotazione che dovrà avvenire tramite gli stessi medici di base previa ricetta dematerializzata. I camici bianchi aderenti saranno a disposizione, a turno, il lunedì, il mercoledì e il venerdì mattina, a partire dalle 9 e fino a mezzogiorno. A una manciata di giorni dall'apertura del drive-in, il sindaco fondano non ha fatto mancare un nuovo attestato di stima al comitato locale della Croce Rossa.

Mirko Macaro

