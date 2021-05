19 Maggio 2021

di Sandro Gionti

(Lettura 2 minuti)







Il Comune di Gaeta ricorrerà in via sperimentale, per la stagione estiva 2021, all'utilizzo di parcheggi scambiatori (noti anche come Pork & Ride), una soluzione che va affermandosi sempre più in quei centri urbani particolarmente soffocati dal traffico veicolare e interessati a tutelare luoghi di interesse artistico e culturale. E, proprio in seguito al perdurare della pandemia e alla necessità di sostenere alcune attività economiche e decongestionare il traffico, la giunta ha deliberato in via sperimentale, su proposta dell'assessore Massimo Magliozzi, di realizzare per la stagione estiva tre parcheggi scambiatori nelle aree di sosta degli Spaltoni (alle pendici di Monte Orlando), di piazzale Daga (nella zona dell'ex tribunale) e dell'ex vetreria Avir. E di riservare alle attività di ristorazione che ne facessero richiesta e attivassero un servizio di trasporto (con un pulmino da nove posti), la possibilità di utilizzare, durante i mesi di giugno, luglio e agosto, nelle ore notturne (dalle 20 alle 5) un numero massimo di dieci stalli per ciascun esercizio commerciale, ad un costo per ogni singolo stallo di 500 euro per il parcheggio degli Spaltoni e dell'ex vetreria e di 200 euro per quello di piazzale Daga.

Sempre in tema di parcheggi, la giunta ha inoltre approvato una variante in corso d'opera dei lavori di realizzazione dell'area di parcheggio in piazza Risorgimento. Rilevando esigenze impreviste in fase di redazione del progetto esecutivo, che hanno determinato la necessità di realizzare opere in variante al progetto originario e, per ragioni di sicurezza, di eseguire alcune modifiche al tracciato stradale in prossimità dellincrocio tra via Annunziata e Lungomare Caboto. Sono stati così previsti ulteriori scavi, l'ampliamento dell'impianto di raccolta delle acque meteoriche, una pavimentazione più idonea e un aggiuntivo impianto di illuminazione. Sui lavori in via Buonomo e piazza Risorgimento si registrano anche polemiche. Come quelle sollevate da Sabina Mitrano, portavoce dell'associazione Gaeta Comunità di valore, la quale sostiene che in quelle due zone «sono messe in atto opere superficiali e affrettate, scelte che cancellano la storia e modificano la viabilità, incidendo sia sugli aspetti naturali e culturali che su quelli di utilità e vivibilità del territorio». E aggiunge che «è stata una sconfitta vedere gli alberi, nati insieme alla storia di via Buonomo, fatti a pezzi e non integrati nel nuovo progetto».

Sandro Gionti

© RIPRODUZIONE RISERVATA