Martedì 28 Dicembre 2021, 05:02

GAETA

Nelle sale cinematografiche è uscito il nuovo film di e con Alessandro Siani Chi ha incastrato Babbo Natale?. Ritorna sul grande schermo la commedia italiana d'ispirazione natalizia che vede tra i protagonisti anche Christian De Sica, Angela Finocchiaro, Diletta Leotta e l'inglese Leigh Gill. La colonna sonora è firmata ancora una volta dal maestro gaetano Umberto Scipione. Canzoni e brani originali accompagneranno una brillante e delicata ironia, alle scene di un film dal clima di festa molto divertente e romantico, regalando al pubblico momenti di poesia e comicità. E' un ulteriore momento di crescita tecnica, professionale ed emozionale confessa il maestro 61enne, già protagonista di altre pellicole di successo come Benvenuti al Sud e al Nord - La trama mi ha suggerito una scrittura musicale che ha stimolato nuove energie ed una rinnovata creatività. In azione ci sono personaggi scaltri, furbi e romantici, immersi in una calda atmosfera di Natale, vissuta con un umorismo che sa di leggerezza mai superficiale, e con l'incanto che sempre accompagna le favole. Sono andato, quindi, alla ricerca di originali sonorità in grado di sostenere e dare ancora più forza e vitalità ai diversi sentimenti espressi dalle scene. Umberto Scipione, figlio e nipote di musicisti (il padre Roberto suonava nell'orchestra ritmica della Rai e il nonno Umberto era il direttore del complesso bandistico Città di Formia), presenzierà alla proiezione di Chi ha incastrato Babbo Natale? al cinema teatro Ariston di Gaeta durante le vacanze natalizie.

Andrea Gionti

© RIPRODUZIONE RISERVATA