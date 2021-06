Martedì 29 Giugno 2021, 05:01

L'INDAGINE

Fortemente indiziati di aver messo a segno 21 furti in nove mesi e arrestati in flagranza di reato per duemila piante di marijuana e molto altro. La storia arriva da Perugia, ma vede due centri della provincia di Latina nel bel mezzo dell'inchiesta umbra. Si tratta di Aprilia e Sezze. A finire nel carcere di Capanne due albanesi, di 23 e 37 anni, fermati ieri all'alba dalla Polizia di Stato per l'esecuzione di decreto di fermo emesso dalla Procura di Perugia per la lunga scia di furti con scasso, commessi tra luglio 2020 e aprile 2021, ai danni di esercizi posti all'interno di aree di servizio, nonché in centri commerciali ubicati in Umbria e nel Lazio. Frutti che avrebbero fruttato agli autori circa 200mila euro. I due albanesi arrestati, con la complicità di un terzo connazionale di 33 anni risultato irreperibile, sono stati raggiunti nelle loro abitazioni di Ardea e Aprilia.

I COLPI IN ZONA

Tra i reati contestati, con le aggravanti dell'effrazione e del travisamento, anche due furti commessi nella notte tra il 22 e 23 aprile scorsi a Sezze Romano, in danno del distributore di carburanti Fiamma 2000 e del bar tabacchi Frogs I, entrambi sull'Appia. Nel primo caso sarebbero stati portati via un computer, il registratore di cassa, buoni di benzina, denaro e altri oggetti per un valore di circa mille euro; nel secondo caso i ladri avrebbero fatto incetta di merce varia per un ammontare complessivo di 1.700 euro. Le indagini affidate nell'immediatezza al personale della sezione Reati contro il patrimonio della Squadra Mobile di Latina si erano presto incrociate con quelle dei colleghi umbri, coordinati dalla Procura di Perugia, già sulle tracce del trio da un paio di mesi.

DROGA AD APRILIA

Ieri, nel momento dell'esecuzione del fermo di indiziato, da parte del personale della Squadra Mobile di Perugia e della locale Sezione della Polizia Stradale, con il supporto operativo dei colleghi della Squadre Mobili di Roma e Latina e del Commissariato di Anzio, sono state effettuate diverse perquisizioni. Nel corso del blitz presso le abitazioni dei due indagati, ad Aprilia e Ardea, sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro attrezzi atti allo scasso, biglietti gratta e vinci, merce di provenienza furtiva, una pistola semiautomatica a salve, occultata all'esterno di una delle abitazioni, due proiettili calibro 9 corto, nonché, circa, 1100 piante di marijuana, parte delle quali giunte a maturazione, già stoccate in essiccazione, in attesa d'essere immesse sul mercato clandestino degli stupefacenti. Nelle campagne apriliane, in un terreno in uso agli albanesi indagati, inoltre, è stata scoperta una piantagione con ulteriori mille piante, ancora a dimora e con diverso grado di maturazione, attrezzature idonee alla coltivazione delle stesse, tra cui una pompa elettrica per l'irrigazione e per la captazione di un vicino corso d'acqua, un generatore di corrente, fertilizzanti specifici, attrezzi agricoli, nonché un fucile rudimentale calibro 12 clandestino, con relativo munizionamento, il tutto nascosto dalla fitta vegetazione. Nel corso dell'operazione sono state sequestrate anche due autovetture, intestate a persone fittizie per commettere i furti presso gli esercizi commerciali.

Rita Cammarone

