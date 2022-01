Sabato 22 Gennaio 2022, 05:02

L'INDAGINE

Uno strano incendio, quello che l'altra notte ha danneggiato la palestra dell'istituto superiore Pacifici e De Magistris, che ha sede in via dei Cappuccini a Sezze. Intorno alla mezzanotte della notte compresa tra ieri e giovedì, le fiamme si sono sviluppate su un palco con sopra dei banchi e delle sedie di plastica. A fuoco sono andate le 250 sedute nuove che erano accatastate insieme ai banchi, anch'essi nuovi, inviati dal ministero per il covid. Nel danno, per fortuna, soltanto le sedie sono andate distrutte e non i banchi: secondo quanto ricostruito, infatti, il fuoco sarebbe stato soffocato dalla plastica stessa e così oltre alle sedie, suppellettili e attrezzature varie presenti nel locale circa diecimila euro in tutto il danno maggiore starebbe nell'annerimento delle pareti interne alla palestra e agli spogliatoi. «Siamo stati fortunati in questo ha commentato la preside dell'istituto Anna Giorgi Non ci sono danni strutturali e anche la parete attrezzata che ci è stata donata dalla famiglia di Daniele Nardi (la palestra è intitolata all'alpinista, ndr) si è salvata dalle fiamme. Voglio ringraziare tutti coloro che sono intervenuti e i tanti che hanno mostrato solidarietà a me ed alla scuola». Qualcosa però in tutta questa storia non torna: infatti c'è un'indagine in corso e sono state acquisite le immagini delle telecamere della videosorveglianza della scuola. Ieri mattina c'è stato un sopralluogo dei carabinieri e degli specialisti del Nucleo investigativo antincendio territoriale dei vigili del fuoco. Ieri pomeriggio, poi, anche un altro sopralluogo della Scientifica. Che possa essersi trattato di un atto vandalico non può essere escluso. Non sarebbero stati trovati finora elementi probatori, ma se è stato qualcuno ad appiccare le fiamme, potrebbe avere le ore contate grazie alla videosorveglianza. «Mai ricevute minacce» ha detto la preside. Di certo le circostanze al momento non sono chiare e ci sono stati due sopralluoghi in un solo giorno. Intanto ieri mattina c'è stata anche una riunione con la Provincia di Latina: il presidente Gerardo Stefanelli ha incontrato la dirigente con una delegazione di docenti, genitori e studenti dell'istituto, l'assessore alla scuola Michela Capuccilli, la presidente del consiglio di istituto e il consigliere regionale Salvatore La Penna. Lo scopo era fare il punto sul progetto di restauro e consolidamento dell'intero complesso. «d oggi rende noto l'ente di Via Costa sono stati effettuati interventi per circa 300mila euro ma a causa di alcuni problemi con la ditta i tempi si sono allungati. Nella riapertura del cantiere, sarà data priorità alle 12 aule». «Sono intenzionato a risolvere la situazione il più rapidamente possibile» ha sottolineato Stefanelli.

Stefania Belmonte

