Lunedì 12 Luglio 2021

MOVIDA

Sono state installate le telecamere nella seconda zona a traffico limitato del capoluogo pontino, in via Cesare Battisti, nella zona dei pub e della movida latinense. Gli apparecchi sono stati montati sui semafori all'incrocio con corso Matteotti e con corso della Repubblica ma non sono ancora attivi. Per il momento, a quanto sembra almeno fino a settembre, non entreranno però in funzione e dunque, nel fine settimana, l'area a traffico limitato continuerà ad essere chiusa al traffico con le transenne.

Le telecamere su via Cesare Battisti sono state collaudate a luglio. Nell'occasione, raccontano dal Comune, due dissuasori di quelli montati in via Neghelli e in via Lago Ascianghi sono risultati disconnessi e dunque andranno riparati. Ma soprattutto quello che manca al momento è un contratto di manutenzione. L'idea dell'amministrazione comunale è quella di inserirle nell'appalto degli impianti della prima ztl del capoluogo, quella nel cuore del centro cittadino così da avere un unico soggetto manutentore.

Al momento la zona è presidiata da un sistema di controllo targhe con due telecamere OCR su via Cesare Battisti. Altre due telecamere sono state installate all'inizio di via Neghelli e via Lago Ascianghi per regolare l'ingresso nell'area gestita con dissuasori mobili. Le telecamere con sistema lettura targhe consentiranno l'accesso ai mezzi autorizzati e faranno automaticamente partire le contrzvvenzioni a chi transiterà negli orari vietati, come già accade in corso della Repubblica, piazza del Popolo e via Pio VI.

I dissuasori in uscita sono abilitati per consentire l'uscita con abbassamento automatico a tutti i mezzi presenti all'interno della zona a traffico limitato. Gli impianti di tutti i varchi vengono gestiti in remoto con computer dedicati. Inoltre è stato installato un elemento fisso all'ingresso del parcheggio di via Neghelli, in grado di impedire l'accesso anche dei mezzi a due ruote.

La zona a traffico limitato, a differenza di quanto avviene in centro, nella zona della movida sarà operativa solo le sere dei week end, consentendo lungo via Cesare Battisti il transito del normale traffico per tutta la settimana. Non sarà un problema il il parcheggio dei residenti: il Comune ha già riservato i posti auto nell'area di via Neghelli alle spalle della facoltà di Medicina.

Vittorio Buongiorno

