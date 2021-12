Lunedì 20 Dicembre 2021, 05:01

I CONTROLLI

Dieci violazioni al Codice della Strada sono state riscontrate e sanzionate nel corso dei servizi di controllo eseguiti nel fine settimana nel sud pontino dai carabinieri della Compagnia di Formia in collaborazione con il Nucleo Cinofili di Roma Ponte Galeria e finalizzati in particolare alla prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio ed il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Servizi che sono stati ulteriormente intensificati anche a seguito delle ultime disposizioni in materia di Covid-19 e per garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività economiche e sociali. Le pattuglie impiegate per il controllo della circolazione stradale e per la prevenzione di reati di vario tipo, soprattutto quelli contro il patrimonio, hanno identificato 180 persone, controllati 98 autoveicoli, eseguite 15 perquisizioni sia personali che veicolari e domiciliari con l'impiego delle unità cinofile di Santa Maria di Galeria. Hanno inoltre controllato otto esercizi pubblici e contestate dieci violazioni di norme al Codice della Strada per guida senza patente, uso del telefono cellulare durante la guida, mancato uso della cintura di sicurezza. Sono state altresì denunciate sette persone per guida in stato di ebbrezza, lesioni personali, mancata esecuzione di un provvedimento del giudice, false attestazioni delle proprie generalità, detenzione di oggetti atti ad offendere e omessa denuncia di custodia dell'arma. I militari hanno pure sequestrato a titolo cautelativo due armi e segnalate alla prefettura due persone per uso di sostanze stupefacenti. Infine, durante uno specifico servizio di polizia marittima finalizzato al contrasto di reati in materia di pesca, i militari della motovedetta CC 816 Tripodi hanno comminato sanzioni amministrative per un importo di 306 euro ciascuno a sei persone sorprese mentre pescavano in zona vietata e senza la relativa autorizzazione.

Sandro Gionti

