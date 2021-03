29 Marzo 2021

(Lettura 3 minuti)







IL PIANO

Vaccinazione anti-Covid a domicilio: in provincia di Latina scende in campo l'esercito dei medici di famiglia per concludere nel più breve tempo possibile le somministrazioni con il farmaco Pfizer rivolte agli over 80 impossibilitati a raggiungere i centri vaccinali. Si tratta di una categoria che in provincia di Latina conta 1.500 persone, finora raggiunte in minima parte dalle squadre mobili della Asl. L'obiettivo è ora di immunizzare tutti rapidamente, mettendo da parte anche le dosi per il richiamo e in agenda le relative somministrazioni.

IL LOTTO AGGIUNTIVO

La fornitura diretta ai medici di medicina generale pontini, già annunciata nei giorni scorsi, è stata ulteriormente incrementata con un lotto aggiuntivo e a partire da oggi le dosi, pari a 1.542, verranno distribuite ai 257 medici di famiglia aderenti alla campagna vaccinale. La spinta in favore di una delle categorie più fragili rappresenta il primo atto per una riorganizzazione della campagna vaccinale voluta dalla neo direttrice generale della Asl pontina, la manager Silvia Cavalli che si è insediata lunedì scorso alla guida dell'azienda sanitaria. Il lotto aggiuntivo sarebbe stato ottenuto - spiegano dalla Asl - proprio grazie all'intervento della dottoressa Cavalli presso la Regione Lazio. «Si coglie l'occasione per ringraziare - aggiunge la nuova manager - i medici di medicina generale, preziosi alleati, che in questi mesi sono sempre stati in prima linea per il contrasto alla pandemia e per proteggere le categorie più fragili».

LE ISTRUZIONI

Alcuni medici di famiglia, già nella giornata di ieri, hanno ricevuto la comunicazione relativa alla fornitura Pfizer disponibile da ritirare in uno dei sette punti di distribuzione individuati presso le farmacie ospedaliere e le sedi distrettuali. Precise le indicazioni per il farmaco che richiede una particolare attenzione alla catena del freddo: Ai fini della consegna ciascuno di voi si legge dovrà essere munito di borsa termica completa di ghiaccioli. E ancora: si evidenzia che il vaccino, nel flaconcino chiuso può essere conservato fino a cinque giorni a una temperatura compresa tra i 2 e gli 8 gradi. Ma l'avvertenza principale riguarda la scadenza in caso di apertura del flacone e di diluizione che non può essere superiore a sei ore. Come a dire che se un medico apre il flacone per somministrare una dose ha tempo sei ore per inoculare le altre cinque in esso contenute.

LA RICHIESTA

Come sindacato Smi abbiamo chiesto che la Asl metta a disposizione del medico di famiglia un infermiere e un'auto medica per gestire al meglio e in sicurezza le procedure richieste dall'utilizzo di questo farmaco e per assolvere contestualmente alle incombenze burocratiche della vaccinazione. Dobbiamo intervenire in tempi molto contingentati e non sempre i nostri pazienti over 80 si trovano tutti e sei nel raggio di pochi chilometri, ha affermato ieri il dottor Luigi Martini, segretario del Sindacato medici italiani della provincia di Latina. L'istanza dello Smi è stata attentamente valutata dalla Asl pontina che al momento però non è in grado di accogliere. Almeno in questi primi giorni i medici di medicina generale a cui va il nostro apprezzamento e ringraziamento ha affermato il dottor Loreto Bevilacqua, responsabile della campagna vaccinale della Asl di Latina dovranno cavarsela da soli, ma stiamo facendo il possibile per andare incontro all'esigenza segnalata. Vedremo nei prossimi giorni.

Rita Cammarone

© RIPRODUZIONE RISERVATA