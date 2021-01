CISTERNA

Brutto incidente, per fortuna senza nessuna tragica conseguenza, nel primo pomeriggio di ieri sulla tratta ferroviaria Roma Napoli. Un 40enne di origine ucraine stava camminando a ridosso dei binari, sembrerebbe in compagnia di un altro connazionale quando è stato travolto da un Intercity in transito. L'impatto è avvenuto all'altezza del Ponte di Ferro che attraversa il centralissimo corso della Repubblica. Il 40enne, che procedeva in direzione Latina è stato preso ad una spalla ed è caduto a terra, iniziando subito a gridare per il forte dolore e spaventato dai vagoni che continuavano a passare ad appena un metro da lui. Il treno che procedeva in senso inverso, direzione Roma, si è fermato 500 metri più avanti dal punto d'impatto, arrestandosi oltre lo snodo ferroviario di Cisterna. Il 40enne è rimasto sempre cosciente ed è stato subito soccorso dai sanitari del 118 che si sono portati sul posto con un'auto medica dopo aver messo in preallarme l'eliambulanza Pegaso18 per un trasferimento immediato in ospedale. Una volta chiarita la gravità delle ferite riportate dal 40enne, il quale è stato da prima immobilizzato su una barella e poi trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso del Goretti, mentre l'eliambulanza atterrata in piazza Salvo D'Aquisto è ripartita vuota. Il traffico ferroviario ha registrato forti ritardi incidendo su gran parte del servizio su rotaia del sud Italia per un collegamento determinante tra la capitale e la città di Napoli. Sosta obbligata per altri vagoni nelle stazioni di Campoleone e Latina. Un blocco necessario per i due treni fermi sul terzo e secondo binario della stazione di Cisterna al fine di permettere agli agenti della Polfer di effettuare i rilievi utili e fare chiarezza su quanto accaduto. «Purtroppo molto spesso vediamo delle persone incamminarsi di lato ai binari per raggiungere delle zone di campagna di fronte la zona industriale dove cercano riparo per passare la notte all'interno di casolari abbandonati» questo il racconto di un testimone che ha assistito alla scena.

