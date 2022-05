Sabato 28 Maggio 2022, 08:45

Due manifestazioni di protesta; una davanti alla prefettura di Frosinone e una davanti ai cancelli dell'azienda. Sono state organizzate ieri mattina per protestare contro il destino dello stabilimento della Tm Logistica di Anagni. L'azienda rischia di chiudere i battenti entro il 31 ottobre lasciando a casa 200 dipendenti. Tutto in seguito alla decisione annunciata da Unicoop Tirreno e Alleanza 3.0 di abbandonare la struttura anagnina per spostare l'attività vicino a Perugia, ad oltre 200 km di distanza dallo stabilimento ciociaro. Una decisione che ha creato moltissime polemiche. In attesa di un incontro tra dirigenza e sindacati, previsto il prossimo 7 giugno, ieri è andata in scena la doppia protesta.

A Frosinone, una delegazione capitanata dal segretario regionale Ugl Terziario Amedeo Gismondi è stata ricevuta dal Prefetto di Frosinone Ernesto Liguori, a cui i rappresentanti sindacali hanno consegnato una lettera che ripercorre tutte le tappe della vicenda. L'Ugl ha chiesto al Prefetto di attivarsi per convocare attorno ad un tavolo tutti gli attori della vertenza affinché si possa avere un confronto serio che, ad oggi, non c'è stato. «Il Prefetto - ha detto Gismondi - si è dimostrato subito sensibile e ha specificato che si mobiliterà dopo aver verificato tutti i contorni della vicenda. Siamo grati a lui per questa disponibilità». Una battaglia che va avanti, come ha spiegato il segretario provinciale dell'Ugl Enzo Valente; «siamo pronti ad andare in pullman a Bologna sotto la sede di Alleanza 3.0 per farci sentire qualora non volessero incontrarci. Il nostro obiettivo è salvaguardare i posti di lavoro e le 150 famiglie che ruotano attorno ad essi». Anche Uiltucs Latina ha denunciato la «fuga» della Coop da Anagni. Simbolo di un gruppo dirigente capace solo di «chiusure ingiustificate con perdite di posti di lavoro». Una prospettiva di fronte alla quale, ha spiegato Giovanna Eustachi della Fisascat-Cisl Frosinone, «auspichiamo fortemente che emergano novità di rilievo o continueremo a reagire con tutte le nostre forze».

Nelle stesse ore in cui si protestava davanti alla Prefettura, ad Anagni una cinquantina di dipendenti hanno manifestato davanti ai cancelli della Tm Logistica. Volti tesi, preoccupati di perdere il posto di lavoro. Come ha spiegato Gianfranco Cartisano della Uil, «la Coop da anni parla di valori che poi non rispetta. All'improvviso si chiude tutto e si spingono i lavoratori al licenziamento». È necessario quindi «un confronto serio»; per far sì che, in caso della conferma della decisione, alla Coop subentrino altri enti che possano «mettere in sicurezza i lavoratori». Toni molto simili quelli utilizzati da Luca Zolt della Cgil; «nessuno ci ha finora spiegato i motivi della decisione. Che avrà enormi costi sociali in un territorio già provato dalla crisi. Alla Coop- ha concluso Zolt- chiediamo di fare marcia indietro».

