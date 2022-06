Lunedì 20 Giugno 2022, 09:30

Paura nel pomeriggio di ieri per un incendio che ha lambito le abitazioni, forse di origine dolosa. Ci sono volute ore di lavoro per i vigili del fuoco, i carabinieri e i volontari di protezione civile per domare le fiamme. L'incendio si è sviluppato nella zona di via Fagiona Bassa a Supino. A dare l'allarme, visto il denso fumo e il fuoco che si avvicinava alle case, sono stati i residenti, i quali hanno chiesto l'intervento dei soccorsi. Si trattava per fortuna di sterpaglie, ma l'incendio era molto vasto e difficile da domare, anche a causa del vento che rendeva particolarmente difficoltose le manovre degli operatori.

Una situazione che alla fine è stata affrontata nel modo migliore, consentendo di far rientrare l'allarme, anche se c'è voluto molto tempo. I carabinieri stanno svolgendo accertamenti perché stando alle prime indicazioni l'incendio potrebbe avere origini dolose. Qualcuno che stava bruciando sterpaglie nella sua proprietà (cosa che, ricordiamo, è vietata) e non ha avuto modo di contenere il fuoco ovvero chi invece voleva divertirsi e ha deciso di vedere cosa potesse succedere dando fuoco. In ogni caso una situazione sulla quale sarà fatta piena luce dai militari. Non sembrano esserci interessi diversi da quello di un disdicevole gioco o da un tentativo di pulire il terreno incendiando le sterpaglie e poi facendo propagare le fiamme.

