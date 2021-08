Lunedì 30 Agosto 2021, 05:00

PONZA

Da tempo un 42enne ponzese minacciava l'ex moglie e l'attuale compagno della donna, tanto da spingere quest'ultima, preoccupata e intimorita dall'atteggiamento dell'ex coniuge, a sporgere denuncia - la prima delle quali nell'agosto 2020 - presso la caserma dei carabinieri dell'isola.

Al termine delle indagini avviate dai militari della stazione di Ponza - il Gip del Tribunale di Cassino, Tovalieri, ha disposto, su richiesta del Pm Marina Marra, un provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall'ex moglie che ieri i carabinieri hanno notificato al 42enne N.F., rintracciato sull'isola.

Il provvedimento è stato applicato in seguito alle condotte persecutorie e violente che l'uomo attuava ai danni dell'ex moglie e dell' attuale compagno, da quando, l'autunno scorso, la donna aveva deciso di abbandonare il tetto coniugale.

Successivamente ci sono state anche denunce reciproche tra i due uomini per minacce e danneggiamento delle rispettive auto. Una storia di incompatibilità, di maltrattamenti e minacce che si è trascinata anche nel primo semestre di quest'anno e culminata poi nel provvedimento adottato dal Gip del Tribunale di Cassino nei confronti del 42enne ponzese.

A Gaeta i carabinieri della locale Tenenza hanno denunciato all'autorità giudiziaria un 27enne residente a Sessa Aurunca (Caserta), ritenuto responsabile della vendita, effettuata ad un gaetano, di un ciclomotore che era invece sottoposto a fermo amministrativo e per il quale era stato nominato custode. In seguito a tale violazione il veicolo è stato posto sotto sequestro ed il 27enne denunciato in Procura.

