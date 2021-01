© RIPRODUZIONE RISERVATA

SABAUDIARinvenuti ieri, sulla spiaggia di Sabaudia, spuntoni metallici disseppelliti dalle ultime mareggiate. E subito è scattato l'allarme da parte del nucleo di protezione civile Anc che non ha escluso potesse trattarsi di pezzi di munizioni o di ordigni bellici. Per questa ragione l'equipaggio, composto dal maresciallo Enzo Cestra e dal volontario Joseph Carboni, ha provveduto a segnalare la presenza dei misteriosi oggetti con del nastro bianco rosso e comunicare il caso alla stazione dei Carabinieri di Sabaudia e al competente ufficio della Capitaneria di Porto.Il rinvenimento è stato effettuato, ieri in tarda mattinata, da Sebastiano Cudicio, titolare di una scuola nautica di Borgo Grappa, mentre effettuava una passeggiata nel tratto di spiaggia poco distante dal bivio per Sacramento, in prossimità della discesa a mare A8.«Non so dire esattamente cosa fossero, ma comunque roba vecchia ha spiegato l'uomo -. Ce ne erano sette/otto distanti una decina di metri l'uno dall'altro. La maggior parte spuntavano dalla riva e le onde li ricoprivano». Nel pomeriggio, quando il nucleo Anc è arrivato sul lungomare venendo a conoscenza di questo ritrovamento e per svolgere il servizio di monitoraggio per l'allerta meteo diramata dalla Regione Lazio, la marea si era alzata motivo per cui i volontari non si sono potuti avvicinare più di tanto per visionare meglio la natura di questi oggetti conficcati nella sabbia, simili a pali utilizzati per sorreggere strutture.«Ad ogni modo, non potendo escludere che possa trattarsi di residuati bellici e costituendo comunque un pericolo per chi si trovasse a passeggiare sulla spiaggia, abbiamo provveduto a segnalarne la presenza con il nastro, informando le autorità competenti», ha spiegato il maresciallo Cestra.R.Cam.