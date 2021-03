8 Marzo 2021

Una vecchia pistola arrugginita avvolta in un panno sulla spiaggia di Vindicio, alla foce del torrente Pontone. L'insolito ritrovamento è avvenuto ieri mattina a Formia durante la campagna di pulizia delle spiagge di Vindicio e Gianola, Il mare d'inverno, promossa dall'associazione Fare Verde. A fare la scoperta è stata una giovane volontaria, impegnata con altri cittadini, molti dei quali adolescenti, nella raccolta di plastica, ferro, vetro, gomma e legno e altri rifiuti sul litorale di ponente: «Stavo raccogliendo, nel tratto di spiaggia attiguo alla foce di Pontone, un vecchio ombrellone un ombrellone rotto, quando ho notato un pezzo di stoffa dello stesso colore. Pensavo fosse un brandello dello stesso ombrellone. L'ho raccolto e con mia grande sorpresa ho scoperto che avvolgeva una pistola. Non avendo dimestichezza con le armi, nel timore che facessi involontariamente qualche guaio e scappasse eventualmente un colpo, l'ho trattenuta per la stoffa ed abbiamo subito avvertito telefonicamente la polizia». Qualche minuto dopo è sopraggiunta una volante della polizia ed ha recuperato l'arma portandola in commissariato. Era arrugginita e ossidata. E' stata analizzata dagli esperti della Scientifica e, secondo le prime informazioni, dovrebbe trattarsi di una pistola a salve del tipo Kimar Walther PPK Lady-K85 calibro 8. Gli agenti stanno cercando di appurare la provenienza dell'arma e i motivi per i quali è stata nascosta o abbandonata, avvolta in un panno, alla foce del torrente Pontone e nelle adiacenze di uno stabilimento balneare. La campagna di pulizia delle spiagge è proseguita regolarmente ad opra dei volontari dell'associazione ambientalista Fare Verde, che hanno raccolto in mattinata, nelle due spiagge di Vindicio e Gianola, coadiuvati nella parte finale anche dagli operai della Formia Rifiuti Zero, la società che gestisce in città il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Andrea Gionti

