Ancora un incontro interlocutorio, in cui il centrodestra non ha assunto decisioni sul Comune di Latina, se accettare o meno di sostenere i punti proposti Damiano Coletta, ma da cui sono emerse, secondo le indiscrezioni, alcuni diversi punti di vista tra le forze presenti in campo. Da un lato, infatti FI, FdI e Latina nel cuore sono più favorevoli a valutare un possibile sostegno all'amministrazione, dall'altro la Lega sembra sempre più in linea con i suoi campioni di preferenze, Giovanna Miele e Massimiliano Carnevale, sull'assumere una posizione chiara: programma e governo della città o immediato ritorno al voto subito dopo il Bilancio.

Il primo problema della riunione di ieri è consistito nel non avere le presenze di tutti gli interlocutori in campo al massimo livello. Se infatti per la Lega erano presenti il deputato Claudio Durigon e il senatore Gianfranco Rufa, e per FdI il senatore e coordinatore provinciale Nicola Calandrini e il vice coordinatore regionale, Enrico Tiero, e per Latina nel cuore il candidato sindaco Vincenzo Zaccheo, per FI si è presentato un solo consigliere comunale, Giuseppe Coluzzi.

«Si è trattato di un incontro interlocutorio, in cui è stata svolta un'ulteriore valutazione della situazione, ma non sono state assunte decisioni, e sarà quindi necessario attendere ancora qualche giorno», ricostruisce il coordinatore comunale di FdI, Gianluca Di Cocco.

«Abbiamo fatto il punto, ma non sono state assunte decisioni», ribadisce anche Durigon, che, alla domanda se la Lega sia in linea con le dichiarazioni su una possibile sfiducia a Coletta dopo il Bilancio, pronunciate dai suoi consiglieri Giovanna Miele e Massimiliano Carnevale, osserva che «non è un ragionamento sbagliato, la vedo difficile che questo percorso possa durare 5 anni».

Al di là delle dichiarazioni ufficiali, un dato emerge: per il termine dell'incontro era stato annunciato un possibile comunicato, che poi però non è stato emesso. E questo perché non erano tutti concordi. Secondo le indiscrezioni, sarebbe stata la Lega a fare un ragionamento più ampio: se si deve accettare il programma proposto da Coletta, in qualche modo bisogna averne anche il controllo: restare in una maggioranza di Consiglio, ma silente perché non al governo della città, ovvero non presente in giunta, sarebbe deleterio per un centrodestra che perderebbe la propria identità e potrebbe anche rischiare, dopo alcuni mesi o dopo un anno, defezioni verso le posizioni di Coletta.

Per questo, o si trova il modo per prendere il controllo del programma proposto dal sindaco, oppure è meglio fare il Bilancio e altri due o tre punti e andare subito al voto. Una determinazione che non avrebbe però trovato completamente concordi anche gli altri presenti al tavolo, e proprio per questo i partiti del centrodestra avrebbero a questo punto preferito aggiornarsi a metà della settimana, per trovare un punto di accordo.

