Lunedì 28 Giugno 2021, 05:02

LA SITUAZIONE

Zero decessi per Covid negli ultimi dieci giorni in provincia di Latina. E' il dato più rilevante emerso dal bollettino della Asl pontina diffuso ieri, sulla base delle rilevazioni effettuate nella giornata di sabato, 26 giugno. Il report ha evidenziato anche tre nuovi contagi (uno in più del giorno precedente) ed esattamente due a Formia e uno a Latina, a fronte di 246 tamponi processati; zero ricoveri e una guarigione. In tutto il Lazio, invece, sono stati conteggiati 93 nuovi casi, 14 in più rispetto alle 24 ore precedenti.

LE VACCINAZIONI

Sempre sabato sono state somministrate, in provincia di Latina, 4.849 dosi di vaccini anti-Covid. Con la giornata di ieri la vaccinazione negli hub pontini ha portato ad immunizzare completamente, dall'inizio della campagna vaccinale, 129mila persone. Inoculate in totale quasi 370mila dosi di vaccino. Nei prossimi giorni le agende della vaccinazione anti-Covid saranno riprogrammate sulla base delle anticipazioni dei richiami Astrazeneca come disposto a livello nazionale e regionale per fronteggiare con più efficacia l'eventuale diffondersi della variante Delta. Gli interessati riceveranno un messaggio con la nuova data.

IL PIANO

A breve saranno resi noti i dettagli del piano di sicurezza varato dal tavolo tecnico, Asl-Regione, coordinato dalla Prefettura di Latina in vista della stagione turistica che comporterà l'arrivo di migliaia di persone nelle località rivierasche pontine e sulle isole. Il piano prevede una serie di misure che consentano all'autorità sanitaria di intervenire rapidamente in caso di circolazione della variante Delta del Covid, ad elevato potenziale di trasmissibilità.

IL CASO APRILIA

Il dipartimento di prevenzione della Asl di Latina è già riuscito ad azzerare l'impatto della variante arrivata ad Aprilia interessando ben 17 casi. La massima attenzione prestata alla rapidità di diffusione, che ha fatto scattare un serratissimo isolamento prima ancora che l'istituto Spallazani accertasse la variante Delta, è stata una misura premiante. La metodologia applicata sarà indicata anche nel piano di sicurezza.

Da oggi si potranno abassare le mascherine all'aperto. E' un segnale positivo, ricominciamo dopo un anno e mezzo a conquistare spazi di normalità. Ma non dobbiamo smettere di stare attenti, la guardia deve sempre rimanere alta», ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità Alessio d'Amato. Ma serve ovviamente senso di responsabilità cercando di evitare assembramenti senza precauzioni.

Rita Cammarone

