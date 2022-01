Lunedì 10 Gennaio 2022, 05:01

Sabato ha festeggiato il suo compleanno in un modo davvero particolare, rendendosi utile alla sua comunità.

PONTINIA

Eligio Tombolillo, il sindaco di Pontinia, ha indossato tuta bianca e mascherina Ffp2 ed è sceso in prima linea per lo screening gratuito a studenti e collaboratori del suo Comune. Il primo cittadino, che è medico, ha messo la sua professionalità al servizio degli studenti per garantire un sicuro rientro a scuola. Il drive-in che si è svolto in piazza Roma, è proseguito anche nella giornata di ieri, dalle 9 alle 13. In totale sono stati effettuati 1155 tamponi e sono state riscontrate 17 positività. All'attività du monitoraggio hanno preso parte anche i medici Simone Orelli che è consigliere comunale e Ivan Marco Benvenuti che è medico di base. Lo screening ha interessato essenzialmente bambini della scuola materna e primaria. Il Comune ha ringraziato la farmacia Travagliati per aver donato circa 500 tamponi e la farmacia Max per averne donati circa 100. Un ringraziamento è stato rivolto anche al Comune di Terracina per il prestito di 500 test e al Comune di Cisterna per analogo contributo. «Ritengo sia un utile strumento di prevenzione che abbiamo messo a disposizione dei nostri ragazzi e ragazze che ringrazio: hanno aderito in tantissimi - ha dichiarato Tombolillo - Grazie ancora alla Croce Rossa Italiana, ai volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile e alla Polizia Locale per l'ottimo lavoro. Grazie ai colleghi Simone Orelli e Ivan Marco Benvenuti per aver dato il loro grande contributo anche in questa occasione. L'iniziativa è stata molto apprezzata dai genitori perché è importante non mandare a scuola bambini positivi per bloccare i contagi. In questo momento di necessità bisogna rimboccarsi tutti le maniche. Fa parte del nostro dovere di medici. Da sindaco non chiuderò le scuole comunali ma sarei stato favorevole ad un rinvio dell'apertura». Intanto sui social i cittadini hanno mostrato di aver apprezzato moltissimo la partecipazione del sindaco allo screening degli studenti.

ROCCAGORGA

E' andata bene anche a Roccagorga dove, per effettuare i tamponi gratuiti predisposti dal Comune nella sola giornata di ieri, è scesa in campo direttamente la sindaca infermiera Nancy Piccaro. «I tamponi sono stati acquistati dall'amministrazione ha spiegato - attraverso la farmacia comunale, per gli studenti, per il personale docente e non docente. Ed è questo l'unico costo a carico del Comune, perché ad eseguire lo screening ci ho pensato io stessa e i sanitari dell'associazione Rinascita di Roccagorga, a titolo di volontariato. Il servizio è stato possibile anche grazie alla Protezione civile». Ieri sono stati eseguiti 200 tamponi rapidi, tutti con esito negativo. «L'adesione è stata al 50%, ma riprendiamo la scuola con maggiore tranquillità nella certezza che i nostri bambini hanno avuto tutte le opportunità per prevenire la diffusione del virus, tenuto conto che alcuni sono stati vaccinati durante le vacanze natalizie», ha concluso Piccaro.

