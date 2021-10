Lunedì 4 Ottobre 2021, 05:00

ELEZIONI

Oggi si vota fino alle 15, poi inizierà lo scrutioni e nel tardo pomeriggio Latina saprà se ci sarà un vincitore o se sarà necessario il ballottaggio tra due settimane per eleggere il sindaco. Ieri la lunga giornata elettorale è andata avanti tranquilla anche se due elettori sono sorpresi a fotografare la scheda e alcuni candidati che presidiavano i seggi sono stati fatti allontanare dalla polizia.

AFFLUENZA

Ieri è stata più bassa di cinque anni fa, quando però si votava in un solo giorno. Alle 12 era del 16,05%, contro il 22,36% del 2016; alle 19, invece, è stata del 37,27%, pari a 39.810 votanti su 106mila aventi diritto, contro il 53,41% di cinque anni fa. Alle 23 la percentuale è salita al 46,06% contro il 70,15% del 2016, ma per comparare il dato bisognerà attendere questo pomeriggio. In città la situazione è comunque a macchia di leopardo: la sezione che alle ore 19 aveva registrato l'affluenza più alta era al 48,52% (la numero 14, nella scuola media Volta, seguita dalla 32 al 44,75%), mentre quella con l'affluenza più bassa era la numero 1 presso il Manzoni, che registrava il 23,44%. Nove i votanti registrati presso l'ospedale Goretti, e quattro quelli all'Icot. Si vota però ancora oggi, dalle 7 alle 15.

INCIDENTI

In un seggio a Borgo Sabotino, dove un gruppetto di persone con indosso i simboli di partito, in mezzo alle quali c'era anche un candidato consigliere, stazionavano appena fuori dal cancello dalla scuola sede di votazione. Allertata, una consigliera comunale di un'altra lista, è giunta sul posto, dove ha chiesto alle forze dell'ordine che erano all'interno del seggio di intervenire: gli agenti li hanno avvisati che si sarebbero dovuti tenere a non meno di 250 metri di distanza, ma è nato un battibecco tra i due candidati consiglieri di opposto schieramento e la Questura ha mandato rinforzi per placare gli animi. Analogamente, a Borgo San Michele è avvenuto che un simpatizzante distribuisse santini elettorali fuori dal seggio. In un istituto superiore del centro, nella sezione numero 6, una elettrice è stata sorpresa a fotografare la scheda con il voto espresso. Il presidente ha prontamente allertato le forze dell'ordine ed è intervenuta la Digos, il voto è stato annullato ed è stato redatto un verbale.

DISAGI

Ci sono elettori che hanno scoperto di non votare più nel loro seggio abituale, non si sono accorti che il Comune aveva inviato loro un adesivo con il nuovo seggio da applicare sulla tessera elettorale. Ci sono anche seggi cambiati nell'ultima settimana per necessità organizzative e la comunicazione fatta sul sito dell'ente evidentemente non ha raggiunto gli elettori.

Giornata movimentata invece per un consigliere per un incendio divampato in campagna all'esterno della sua abitazione. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Al momento non ci sono state denunce, non è chiaro se il rogo sia accidentale o doloso.

Andrea Apruzzese

