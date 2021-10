Lunedì 18 Ottobre 2021, 05:01

IL VOTO

C'è tempo fino alle 15 di oggi per scegliere chi sarà il nuovo sindaco di Sezze. In lizza al ballottaggio ci sono Sergio Di Raimo, 56enne esponente del Partito democratico, e Lidano Lucidi, 48enne fondatore del movimento politico Identità setina. Entrambi commercialisti, al primo turno, hanno ottenuto rispettivamente un consenso pari 32,74% (3.754 voti) e al 39,43% (4.587 voti).

AFFLUENZA

Ieri, fino alle 19, gli aventi diritto al voto del comune lepino che si sono recati alle urne per votare sono stati 19.646, di cui 9.707 elettori di sesso maschile e 9.939 elettori di sesso femminile, pari al 28,28% del totale. Un dato in calo rispetto alle 19 del primo turno quando l'affluenza era stata del 34,92% e più basso di 3,24 punti percentuale rispetto all'affluenza media dei quattro comuni pontini al voto, attestata al 31,52%. Ieri ai seggi anche i due concorrenti: Lucidi ha votato alla sezione 5 di via Piagge Marine intorno alle 10.30; Di Raimo alla sezione 4 di via San Bartolomeo alle 12.50.

GLI ELETTI

Se al ballottaggio fosse eletto sindaco Di Raimo entrerebbero in aula come consiglieri di maggioranza: Alessandro Ferrazzoli, Dorin Adrian Briciu, Giovanna Marchetti ed Enzo Polidoro di Sezze Futura; Armando Uscimenti, Paolo Rizzo e Francesca Barbati del Pd; Mauro Calvano di Per Sezze, Luciana Lombardi della lista Di Raimo Sindaco e Pietro Panfilo di Sezze protagonista. All'opposizione siederebbero: Lucidi, Luigi Rieti, Michela Cappuccilli di Identità Setina, Pietro Del Duca della lista Lucidi Sindaco, insieme a Di Palma e Orlando Quattrini di FdI. Se al contrario fosse eletto Lucidi, in aula come maggioranza andrebbero a sedersi oltre a Rieti e Cappuccilli anche Pasquale Casalini, Federica Pecorilli e Gianluca Calvano di Id, oltre a Del Duca anche Rosetta Zaccheo, Maria France Pernarella e Gianluca Lucidi della lista Lucidi Sindaco e Orlando Santoro di Progetto Sezze 2000. All'opposizione Di Raimo con Ferrazzoli e Briciu di Sezze Futura e Uscimenti del Pd, insieme a Di Palma e Quattrini. Nessun seggio sarebbe comunque attribuito a Sezze Bene Comune.

Rita Cammarone

© RIPRODUZIONE RISERVATA