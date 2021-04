26 Aprile 2021

IL CASO

Spl Sezze Spa, un'azienda al bivio. L'assenza della politica nell'affidamento d'incarichi alla società municipalizzata del Comune setino si farà sentire. Nulla in questa fase è dato per scontato. Lo si capisce già dalla delibera che il commissario straordinario Raffaele Bonanno ha adottato con i poteri della giunta relativamente al servizio di pubblica illuminazione.

L'ATTO DI INDIRIZZO

Si tratta di un atto di indirizzo che, tuttavia, parla in termini di contenimento della spesa e di miglioramento della funzionalità ed efficienza dei servizi pubblici e più nel dettaglio della necessità di promuovere l'innovazione finalizzata alla riqualificazione degli impianti di proprietà comunale nonché allo sviluppo di servizi che abbiano come obiettivo il risparmio energetico.

Come a dire che il commissario vuole testare le capacità della Spl Sezze Spa prima di affidarle nuovamente l'incarico, scaduto il 31 dicembre 2020, per la gestione del servizio di pubblica illuminazione. Un antipasto rispetto alla prossima scadenza, quella relativa al servizio di igiene urbana che il Comune di Sezze eroga attraverso la sua società detenuta al 100%. La gestione dei rifiuti scadrà a luglio e un eventuale ripensamento nell'affidamento del servizio potrebbe impattare duramente sulla spa. Ma torniamo alla illuminazione pubblica.

LA SITUAZIONE

Il Comune di Sezze, secondo quanto riportato nella delibera del commissario sulla base della relazione dell'ufficio competente, è proprietario dell'impianto di pubblica illuminazione che è composto da circa 2.150 impianti, compresi i semaforici. Nel 2020 è stato registrato un consumo di energia elettrica per il servizio di pubblica illuminazione pari a un valore economico di 203.394,82 euro, mentre per l'esercizio del servizio di gestione e manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione, la spesa è stata pari a 70.086,48 euro.

«Una parte delle lampade installate sul territorio comunale si legge nell'atto del commissario - non rispondono ai requisiti previsti dalla normativa vigente in termini di livello di illuminamento sul manto stradale, il che costituisce anche un considerevole inquinamento luminoso e maggiori consumi di energia. Rilevato, da parte del commissario, che sul mercato sono oggi disponibili diverse soluzioni per il servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione che sono in grado di utilizzare il costo della componente energia e manutenzione operando, col sistema del finanziamento tramite terzi, un investimento teso all'ammodernamento, messa a norma degli impianti e utilizzo di sistemi di efficientamento energetico».

LA DELIBERA

Per il commissario appare dunque evidente la necessità di effettuare una valutazione della sussistenza dei presupposti giuridico-normativi-amministrativi e della convenienza economica di un rinnovo di contratto, con riferimento all'invarianza/contenimento degli attuali costi di gestione e manutenzione, o di altra soluzione che consenta di procedere contestualmente all'ammodernamento, messa a norma ed efficientamento programmato della rete di pubblica illuminazione, dando mandato al responsabile del settore Lavori pubblici di avviare la procedura per una relazione (ex articolo 34 del decreto legge 179/2012) e nelle more della stessa di assumere provvedimenti per la continuità del servizio.

Rita Cammarone

