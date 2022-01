Lunedì 10 Gennaio 2022, 05:01

SCUOLA

Migliaia di studenti in fila per gli screening di massa gratuiti, senza prenotazione, organizzati da numerosi Comuni della provincia di Latina in vista della riapertura delle scuole in sicurezza: operazione riuscita con una buona adesione e l'emersione dei casi positivi al Covid. Ma nel capoluogo, e negli altri centri in cui le amministrazioni non hanno organizzato il servizio gratuito ad hoc, l'opzione scuola è rimasta appesa ai link di prenotazione presenti sul sito della Asl di Latina e della Regione con disponibilità centellinate. Nella giornata di ieri le prime date utili superavano il 17 gennaio, con grande delusione da parte dei genitori. Unico rimedio ricorrere alle farmacie, per tamponi a pagamento, già intasate per il resto della popolazione. Tra i primi Comuni a partire per la missione riaperture scuole in presenza e in sicurezza è stato quello di Terracina, con una convenzione con la Croce Rossa Italiana per cinque giorni di screening. «Finora sono stati eseguiti 1450 tamponi rapidi, rilevando il 4% di positività al Covid ha affermato ieri mattina il sindaco Roberta Tintari - Le operazioni si stanno svolgendo in una struttura sita nella piazza di Borgo Hermada, con grande fluidità. Abbiamo predisposto dei moduli, per cui si arriva in sede con il modulo già compilato e questo velocizza la fila. Abbiamo voluto organizzare questo servizio senza aggravio per i budget delle famiglie per la spesa dei tamponi. Valuteremo in base ai dati se ripetere l'operazione che resta attiva anche per domani (oggi per chi legge, ndr)».

A Cisterna sabato e domenica al drive-in nell'ex area Nalco sono stati processati 1.576 tamponi per gli studenti da 0 e 19 anni, 27 i casi positivi. Sul posto il sindaco Valentino Mantini e il direttore del distretto sanitario Lt1, Belardino Rossi. «Ringrazio i volontari di croce rossa, protezione civile e forze dell'ordine ha detto Rossi senza i quali questo servizio comunale non sarebbe stato possibile». «Lo screening gratuito ha commentato Mantini è stato il modo per testare il rientro a scuola in sicurezza, di agevolare e facilitare le famiglie che in questa fase pandemica si sono dovute sobbarcare anche i costi vivi della pandemia, come i tamponi e le mascherine». «La risposta che c'è stata da parte dei genitori è di grande responsabilità» commenta il presidente del comitato di Latina della Cri, Giancarlo Rufo. Sono 480 i tamponi eseguiti ieri e l'altro ieri a Cori, grazie al servizio organizzato dall'amministrazione del sindaco Mauro De Lillis, presso due farmacie del paese. Lo screening ha accertato 9 positività. Sabato e ieri mattina sono stati eseguiti a Sabaudia 620 tamponi, accertando quattro casi Covid. Qui il Comune, guidato dal sindaco Giada Gervasi, ha organizzato il servizio presso due farmacie del centro, la farmacia di Borgo Vodice e il centro anziani. Nel conteggio mancano i test eseguiti nel pomeriggio di ieri. Questa mattina lo screening riprenderà davanti agli istituti scolastici. A Minturno tamponi in cinque postazioni, fino a ieri pomeriggio ne erano stati eseguiti 1.400. Ventidue i casi Covid. «Il costo di questo servizio ha commentato il sindaco, nonché presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli - è sostenuto dal Comune con i fondi Covid messi a disposizione dal Governo». Tamponi gratuiti anche a Spigno Saturnia: «Eseguiti 144 test su 235 alunni. Sono emersi due casi positivi. Il mio augurio è di una pronta guarigione», ha detto il sindaco Salvatore Vento rilanciando l'appello alla massima adesione alla campagna vaccinale.

Buona l'affluenza a Ponza: Stiamo oltre i due terzi ha detto ieri pomeriggio il sindaco Francesco Ferraiuolo - Abbiamo fatto questo screening preventivo per gli alunni di tutti gli ordini di scuola proprio il giorno prima della riapertura per far sì che gli eventuali positivi rimangano a casa, consentendo che l'attività scolastica si svolga in sicurezza. A Ventotene, l'assessore alla Sanità Francesco Carta ha segnalato la carenza di tamponi: Il ricorso eccessivo dei test sul continente sta di fatto impedendo la fornitura essenziale per l'isola. L'amministrazione comunale di Formia guidata dal sindaco Gianluca Taddeo ha invece optato, ai fini di un ritorno a scuola in sicurezza, per l'acquistato mascherine Fpp2 da distribuire ai bambini delle primarie ed elementari, lasciando facoltà ai dirigenti scolastici di decidere sulle mense.

Rita Cammarone

