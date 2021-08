Lunedì 30 Agosto 2021, 05:00

Una giornata all'insegna della spensieratezza trascorsa sulla Riviera d'Ulisse, seguita dal peggiore degli epiloghi: sulla via del ritorno a casa sono andati incontro alla morte. Il maxi-scooter su cui viaggiavano è finito contro un'automobile facendo spirare sul colpo un uomo e una donna di Roma, sbalzati per decine di metri dalla violenza dell'impatto. A perdere la vita un 46enne e un'amica di 29 anni, Gabriele Alì e Matilde Tabacco.

Sono le ultime vittime al culmine di una settimana nera: da martedì a sabato in provincia di Latina si sono contati ben cinque decessi dovuti ad incidenti stradali. L'ennesimo tributo di sangue è stato versato nella tarda serata di sabato lungo l'Appia, nel territorio di Terracina.

Erano circa le 23, e il T-Max su cui si trovava la coppia stava percorrendo la bretella che collega l'uscita nord della galleria Tempio di Giove all'ingresso della Pontina. Doveva essere un percorso di routine, si è trasformato nello sfondo dell'ennesimo dramma della strada. Ad un tratto, per cause in corso di formale accertamento da parte delle autorità, il due ruote ha impattato frontalmente contro un'Alfa Romeo che procedeva nel senso di marcia opposto. Un'auto, modello Mito, condotta da un uomo residente nel Sud pontino, che non è riuscito ad evitare di travolgere il maxi-scooter. Qualche frazione di secondo, due vite sfumate. Nulla da fare per Gabriele e Matilde.

L'impatto contro la macchina è stato devastante, tanto da scaraventare i corpi dei due a circa 100 metri di distanza dal punto di collisione. Al loro arrivo, dopo pochi minuti dall'allarme, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Oltre ai soccorritori sono arrivati gli agenti della polizia stradale e i carabinieri della Compagnia, cui sono state delegate le indagini volte a ricostruire nel dettaglio la dinamica e le eventuali responsabilità. Per quanto riguarda il conducente dell'Alfa Romeo, un uomo di 41 anni, è rimasto quasi illeso: trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Fiorini, se l'è cavata con ferite giudicate guaribili in 10 giorni. Mentre le salme del 46enne e della ragazza per ora restano a disposizione della Procura di Latina. A margine dell'accaduto il magistrato titolare del fascicolo, Marco Giancristofaro, ha disposto l'esame autoptico. Salvo rimodulazioni, l'incarico al medico legale sarà conferito nella giornata di oggi.

Nel frattempo i corpi delle vittime si trovano presso l'obitorio comunale, dove dopo il recupero sull'Appia sono stati trasferiti dalle onoranze funebri Polidori. Ieri dalla Capitale sono giunti a Terracina i familiari della ragazza, chiamati al triste passaggio del riconoscimento. Attesi a stretto giro in città i congiunti dell'uomo, dato che quando sono venuti a conoscenza del dramma appena consumatosi si trovavano in Sardegna. «Sapevo che sarebbe andata in gita al mare, appena fuori Roma, con Gabriele» spiega un'amica della 29enne. «Si stavano conoscendo e lei era entusiasta. Con la passione per il mare e i viaggi, non vedeva l'ora di trascorrere la giornata al mare. La settimana precedente era stata in Sicilia, nell'isola di Vulcano. Quando ho saputo cosa è accaduto sabato sera sono rimasta sconvolta. Era davvero una ragazza speciale».

