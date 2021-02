IL CASO

Alessandro viveva in un profondo disagio, con seri problemi di alcolismo, ma qui tutti gli volevano bene. Ieri in tanti a Borgo Sabotino, centro poco distante dal lungomare di Latina, sono rimasti profondamente colpiti e dispiaciuti dell'ipotesi della Polizia, molto concreta, in base alla quale lo scheletro rinvenuto il 3 gennaio scorso sulla spiaggia di Foce Verde possa appartenete al romeno dall'apparente età di 55/60 anni, noto nella zona con il nome di Alessandro. Avevamo notato la sua assenza nei giorni di Natale ma poi ci eravamo tranquillizzati, perché i suoi amici ci avevano detto che era stato ricoverato in ospedale, afferma don Giuseppe Quattrociocchi, storico parroco di Borgo Sabotino, che insieme alla Caritas si era spesso preso cura di lui. Ma chi erano i suoi amici? Il sacerdote cita stranieri che vivono di espedienti e che frequentano la zona. Con il trascorrere del tempo però, purtroppo, non abbiamo più avuto notizie concrete di Alessandro aggiunge dispiaciuto don Giuseppe. A lui bastavano due scatole di fagioli per farlo contento racconta di lui e stava spesso qui. Io l'ho conosciuto due anni fa e prima, mi hanno detto qui al borgo, era un grande lavoratore, un operaio tuttofare molto bravo. Poi ad un certo punto deve essergli accaduto qualcosa di grave perché si è rifugiato nell'alcol e non è stato più in grado di badare a se stesso. Quando l'ho conosciuto si trovava già in queste condizioni. Gli accertamenti finora svolti dalla Questura di Latina convergono sull'ipotesi che i resti umani trovati sulla spiaggia appartengono al romeno di cui si è segnalata la scomparsa - che viveva, a neanche due chilometri dal centro urbano del borgo, in una roulotte sgangherata sulle sponde di canale Mussolini, all'ingresso di un sito confiscato alla mafia e poi affidato per alcuni anni all'associazione Libera, ma oggi in stato di abbandono. Per l'identificazione definitiva si attende l'esito della comparazione dei Dna da estrarre dai campioni biologici del rasoio repertato nella baracca del romeno e dallo scheletro trovato sull'arenile dopo una mareggiata, a poca distanza dalla foce del canale Moscarello, ultimo tratto di canale Mussolini. Tutti lo chiamavano Alessandro racconta Renzo Scalco, ex consigliere provinciale di Latina e profondo conoscitore del borgo -. Nessuno però sapeva se effettivamente fosse il suo vero nome. Era solito addormentarsi sulle panchine, ma non ha mai dato fastidio a nessuno. Non chiedeva nulla, ma spesso rimediava qualcosa da mangiare e da bere. Il romeno, o più semplicemente Alessandro, lo si notava anche in bicicletta. Procedeva a zig e zag, tanto che più volte ho dovuto chiamare i soccorsi per evitare che finisse investito dalle auto, racconta Alessandro Marrocco, anche lui abitante del borgo. A Sabotino ci si è accorti della sua assenza a metà dicembre. Lo scheletro è arrivato sulla spiaggia il 3 gennaio. Sin dai primi accertamenti medico-legali è emerso che lo stato di decomposizione, fino alla quasi scarnificazione totale, era compatibile con una permanenza in acqua di circa due settimane.

Rita Cammarone

