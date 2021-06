Lunedì 28 Giugno 2021, 05:02

IL CONTROLLO

Erano appena scesi dal treno, già in ciabatte e costume, pronti per andare in vacanza in uno dei luoghi più belli per la villeggiatura. Ma poco dopo sono stati bloccati dalla Polizia e trovati in possesso di 52 grammi di hashish e, quindi, denunciati.

E' finita ancora prima di cominciare la vacanza nel Salento per due minorenni di Latina, arrivati ieri in treno: a fermarli gli agenti del commissariato di Gallipoli, dove i due erano diretti, pronti a godersi il mare, ma anche a smerciare droga.

Non appena i due ragazzini hanno imboccato la strada per Baia Verde, però, i poliziotti di Gallipoli li hanno fermati per un controllo, Gli agenti si sono insospettiti dall'atteggiamento nervoso dei due ragazzini, così hanno deciso di procede con una perquisizione che ha dato esito positivo: i ragazzi nascondevano un panetto di hashish, subito sequestrato.

Gli agenti hanno poi contattato i genitori dei due adolescenti, rientrati da Latina per recuperare i figli, che nel frattempo sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per il possesso dello stupefacente, probabilmente destinato in parte alla vendita.

