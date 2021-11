Lunedì 29 Novembre 2021, 05:00

ASL, ATTO AZIENDALE

Salgono a otto gli emendamenti all'atto aziendale della Asl di Latina che saranno discussi domani nella quarta riunione a tema della conferenza dei sindaci presieduta dal primo cittadino del capoluogo Damiano Coletta.

I sindaci di Cori, Cisterna, Rocca Massima, Priverno, Sabaudia e Minturno hanno presentato, depositando l'atto entro le 13 di sabato 27 novembre, termine ultimo fissato nella seduta del giorno precedente, una proposta congiunta per la riattivazione del servizio h24 dei Pat (Presidi ambulatoriali territoriali istituiti in luogo dei Punti di primo intervento), ridimensionato a seguito dell'emergenza Covid. La richiesta sarà sostenuta anche da altre municipalità, come anticipato ieri dall'assessore alla Sanità del Comune di Aprilia, Francesca Barbaliscia: «Come amministrazione voteremo favorevolmente questa proposta a livello distrettuale. Anche se nella nostra città non c'è il Pat, si tratta di un presidio importante per il territorio». Avranno bisogno di essere illustrate nel dettaglio e discusse, invece, le due nuove proposte del sindaco di Bassiano Domenico Guidi. Il primo cittadino del comune lepino ha chiesto che nella programmazione del Pnrr sia inserita la realizzazione dell'ospedale comprensoriale in località Ceriara tra Sezze e Priverno, «nell'ottica di rafforzare la sanità territoriale dando risposte concrete al problema delle pandemie e dei servizi di base socio-assistenziali».

«Questa struttura spiega deve essere intesa come uno degli ospedali di montagna previsti a livello nazionale nel Pnrr. La Regione dovrebbe aggiornare la programmazione delle aree interne, visto che per la provincia di Latina, l'unica del Lazio, non è stato previsto nulla in tal senso. Certo, fare un nuovo ospedale a Ceriara per farlo funzionare come funzionano gli attuali ospedali provinciali non è la soluzione. Serve invece la volontà politica di iniziare un progetto di assistenza domiciliare avanzato e moderno che possa alleggerire il peso sulle strutture ospedaliere, da riservare maggiormente alla diagnostica». Il secondo nuovo emendamento di Guidi riguarda il superamento della gestione aziendale della Sanità, per la quale occorrerebbe l'abolizione del decreto legislativo 502/1992. «Propongo spiega - di inserire nell'atto aziendale un sollecito al Parlamento, perché la salute non può essere oggetto di valutazione economia. Questo sistema sta dimostrando carenze in ogni settore socio-sanitario e ospedaliero. Servono maggiori garanzie per l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, distrettuale e ospedaliera. Necessaria sì una maggiore razionalizzazione delle spese, magari evitando di affidare all'esterno un gran numero di servizi. Si pensi al costo delle Case di riposo per la Asl di Latina, pari a 12 milioni di euro».

Il sindaco di Sezze Lidano Lucidi e Guidi hanno chiesto la realizzazione di un centro di diagnostica presso la Casa della salute setina. Il primo cittadino di Gaeta Cosmo Mitrano ha chiesto di fare del centro diagnostico in corso di realizzazione nella cittadina del Golfo un centro di eccellenza contro la migrazione sanitaria verso la Campania. Maggiormente legate alla rete ospedaliera, invece, sono risultate le proposte dei sindaci di Sperlonga, Fondi e Terracina.

Rita Cammarone

