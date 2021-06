Lunedì 28 Giugno 2021, 05:02

MINTURNO

Attimi di paura a Minturno, dove una minorenne è caduta dal tetto di un'abitazione ed è finita in ospedale. È accaduto ieri mattina in pieno centro storico. Protagonista della drammatica avventura è una minorenne della provincia di Bolzano, che si trovava con la propria famiglia a passare le vacanze estive. La ragazzina ha raggiunto il tetto della casa attraverso un lucernario con l'intenzione di scattare una foto al panorama con il proprio cellulare. Sfortunatamente si era posizionata su una parte in plexiglass che non ha retto il suo peso. La minorenne è caduta da un'altezza di circa tre metri, andando a finire su un tavolino che in qualche maniera ha attutito il volo. Sono stati subito chiamati i soccorsi e viste le sue condizioni di salute è stata trasportata a Roma presso l'Ospedale Bambino Gesù dove dopo le cure del caso è stata dimessa con una prognosi di trenta giorni. Poteva andarle molto peggio, ma per fortuna resterà solo il ricordo di questa brutta vicenda. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Minturno e di Formia, diretti dal Capitano Michele Pascale, che hanno effettuato i primi rilievi per ricostruire l'accaduto.

