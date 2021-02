© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASORoccagorga è zona rossa. L'ordinanza regionale ieri sera è stata firmata da Nicola Zingaretti. La decisione di bloccare il comune sui Monti Lepini è stata presa durante una riunione in prefettura a cui hanno partecipato oltre al prefetto Maurizio Falco, il questore Michele Spina, il sindaco Nancy Piccaro, il responsabile del Dipartimento di prevenzione della Asl Antonio Sabatucci e i rappresentanti delle forze dell'ordine d'intesa con cn l'assessorato regionale alla Sanità, alla luce di una relazione del Seresmi, il servizio regionale per l'epidemiologia, la sorveglianza e il controllo delle malattie infettive. Decisivi i primi riscontri arrivati dalla Spallanzani che ha evidenziato tra i contagi riscontrati tra alunni di una scuola di Roccagorga un'alta probabilità di variante inglese del covid 19. Per questo il sindaco già il primo febbraio aveva disposto la chiusura della scuola dell'infanzia Salcani.Da questa mattina alle sette i varchi di ingresso e uscita da Roccagorga saranno controllati dalle forze dell'ordine. La Asl ha fornito i termoscanner per monitorare la temperatura a chi sarà autorizzato ad uscire dal paese solo per esigenze motivate. Già da ieri sera il primo cittadino ha firmato le ordinanze che dispongono la chiusura di bar e ristoranti (che potranno però continuare il servizio di asporto e consegna a domicilio), spiegando di essere «in attesa di ulteriori misure restrittive». Al momento la zona rossa durerà per sette giorni, ma il tavolo permanente istituito in prefettura verificherà l'evolversi della situazione dei contagi. Le scuole sono già chiuse e gli alunni di infanzia, primaria e secondaria di primo grado tutti in dad. Ieri il sindaco e il prefetto hanno contattato il dirigente dell'ufficio scolastico regionale chiedendo di poter prevedere la didattica a distanza anche per gli studenti di Roccagorga che frequentano i le superiori in altri centri della provincia.Ieri a Roccagorga ci sono stari altri 8 nuovi contagi (dei 97 provinciali) che portano il numero degli attualmente contagiati a 110: tantissimi per un paese di poco più di 4 mila abitanti e con almeno due differenti link legati a una scuola e a una casa alloggio per anziani.Ma non è l'unico problema per la provincia pontina. Ieri il Dipartimento di prevenzione della Asl ha posto in isolamento sedici persone che erano rientrate dall'Inghilterra con un volo su cui viaggiava un cittadino britannico risultato positivo alla variante inglese del virus. Tutti saranno oggi sottoposti a tampone e il materiale sarà inviato allo Spallanzani per la verifica.Vittorio Buongiorno© RIPRODUZIONE RISERVATA