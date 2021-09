Lunedì 27 Settembre 2021, 05:01

SERATA MOVIMENTATA

Rissa tra giovanissimi, l'altra sera in piazza del Popolo a Latina. Gli agenti delle Volanti sono stati allertati dalla centrale operativa della Questura dopo che erano giunte diverse telefonate che segnalavano una lite tra ragazzini che stava degenerando. I testimoni hanno raccontato che quattro ragazzi, di compresa tra i 13 e i 15 anni, si sono affrontati per difendere una coetanea, infastidita da uno dei protagonisti della lite.

La situazione in pochi minuti è degenerata. «E' volato un bicchiere - ha raccontato un testimone - che ha colpito al volto uno dei ragazzini». In realtà gli agenti delle Volanti hanno poi appurato che «a causa di uno spintone, un ragazzino di quasi 14 anni batteva il capo contro una cassetta delle lettere». Fatto sta, che all'arrivo, uno dei ragazzini aveva un profondo taglio in testa. Sul posto oltre alle forze dell'ordine è arrivata anche un'ambulanza del 118 tra due ali di curiosi che nel frattempo si erano radunati all'incrocio tra piazza del Popolo e corso della Repubblica dal lato dell'ex Albergo Italia. Nel frattempo i poliziotti della squadra nel giro di una manciata di minuti individuavano ed identificavano i ragazzi protagonisti della scazzottata. I giovani sono stati prelevati e accompagnati presso gli uffici della Questura, dall'altra parte della piazza, dove venivano trattenuti in attesa dell'arrivo dei genitori che erano stati nel frattempo invitati a raggiungerli urgentemente negli uffici di corso della Repubblica. I quattro se la sono cavata con una ramanzina alla presenza dei genitori e poi sono tornati a casa.

Sempre ieri sera una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta nei pressi delle poste centrali dove alcuni cittadini avevano segnalato che un ragazzino stava schiaffeggiando una coetanea. I due sono stati raggiunti dagli agenti che hanno provveduto a identificare il ragazzino protagonista dell'episodio violento. Va detto che prima dell'arrivo degli agenti in tanti si erano fermati ad aiutare la ragazza evitando che la situazione degenerasse e tra loro c'erano anche dei ragazzi giovanissimi.

Altri ragazzi hanno invece segnalato prontamente al proprietario di un bar tabacchi in zona ospedale che era in atto un tentativo di effrazione. A sua volta il titolare dell'attività ha allertato le forze dell'ordine riuscendo a scongiurare il furto. Visto il trambusto i ladri si sono dati alla fuga. Stamattina gli agenti della Polizia Scientifica hanno rilevato le impronte lasciate dai ladri nella speranza di poterli identificare.

