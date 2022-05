Venerdì 20 Maggio 2022, 09:06

Rissa nella parte alta di Fiuggi, accoltellato al braccio un 56enne del posto. Ieri pomeriggio, nei pressi del monumento ai caduti, poco distante dal palazzo comunale di Fuggi, si è verificato un increscioso episodio di violenza che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. A causa di un acceso diverbio tra tre persone, una di queste è finita in ospedale. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri della stazione di Fiuggi comandati dal maresciallo Domenico Serpico. Saranno gli inquirenti a fare piena luce su quanto accaduto. Stando a quanto trapelato la lite è scoppiata tra due cittadini di nazionalità romena e un 56enne residente a Fiuggi. Il livello dello scontro, a un certo punto, si è acceso ed è sfociato in rissa al culmine della quale uno dei due stranieri avrebbe tirato fuori un coltello. Ad avere la peggio è stato il 56enne di Fiuggi che è stato ferito ad un braccio. La tranquillità del borgo della cittadina termale, quindi, è stata stravolta dall'andirivieni delle sirene.



Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri di Fiuggi, la cui stazione si trova a poca distanza dal luogo dell'accaduto, la polizia locale e i sanitari del 118. Il ferito è stato soccorso da un'ambulanza dell'Ares 118 proveniente dall'ospedale di Alatri dove è stato trasportato per essere sottoposto alle cure del caso. Intanto, presso la stazione dei carabinieri, sono state raccolte le testimonianze per ricostruire esattamente le cause della violenta lite finita nel sangue.

