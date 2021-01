L'INDAGINE

Furono protagonisti di una violenta lite e del ferimento di due coetanei la sera di Ferragosto all'esterno di un noto locale di Ponza. Al termine di meticolose indagini sono stati identificati dai carabinieri della stazione isolana e denunciati all'autorità giudiziaria per concorso in lesioni aggravate quattro giovani di Latina - A.M. di 26 anni, F.L. di 24, A.C. di 25 e R.S. di 21 in quel periodo in villeggiatura a Ponza, ritenuti responsabili dell'aggressione e di gravi lesioni nei confronti di due napoletani di 26 anni, che nella circostanza riportarono gravi fratture.

Alla magistratura è stata segnalata per favoreggiamento anche una ragazza di 24 anni di Latina, che avrebbe tentato di eludere le indagini e depistare gli investigatori. Secondo le indagini dei carabinieri, la lite tra il gruppo dei giovani latinensi e i due napoletani sarebbe iniziata la sera di Ferragosto all'interno del locale di Ponza e poi proseguita, con toni sempre più accesi, all'esterno, culminando in una vera e propria aggressione e con il ferimento dei due giovani campani, costretti a ricorrere alle cure dei sanitari per le gravi lesioni riportate nella violenta colluttazione. Quando arrivarono i carabinieri, i protagonisti della rissa si erano già dileguati, ma, attraverso la ricostruzione analitica delle dichiarazioni di numerose persone che avevano assistito al movimentato episodio, i militari sono riusciti a identificare i protagonisti dell'aggressione - tutti giovani incensurati della media e alta borghesia del capoluogo pontino - e a denunciarli per concorso in gravi lesioni di due coetanei napoletani. E al quartetto hanno aggiunto anche un'amica di 24 anni, pure di Latina, segnalata invece per favoreggiamento. Un episodio deplorevole, uno dei tanti che negli ultimi anni si verificano sull'isola durante l'estate, soprattutto ad opera di pariolini che cercano di movimentare, con bevute eccessive e gesta da bulli, serate che residenti e villeggianti vorrebbero trascorrere con serenità. Questa volta, però, gli autori del pestaggio provengono da Latina.

«Dispiace per quello che è accaduto - commenta il sindaco Franco Ferraiuolo - Sono episodi isolati, per fortuna, un modo singolare e deprecabile di intendere una vacanza, che però non fanno piacere a nessuno, perché turbano le ferie tranquille dei nostri numerosi ospiti e gli stessi ritmi di vita dei residenti».

