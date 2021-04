26 Aprile 2021

ZONA GIALLA

Su il sipario per bar, ristoranti e pizzerie, ma anche cinema e teatri. Almeno questo è ciò che consente il decreto riaperture per le regioni che si trovano in zona gialla. A Latina e provincia c'è fermento e la data di oggi, 26 aprile, viene vista come la luce in fondo al tunnel attesa da tanto tempo. Non è, però, tutto rose e fiori perché al momento le regole decise dal governo prevedono il mantenimento del coprifuoco alle 22, i tavoli solo all'aperto e un numero massimo di spettatori per ogni sala.

GAZEBO E FUNGHI

I ristoranti ci proveranno e faranno il possibile per recuperare i mesi di chiusura. Persino chi si trova in collina dove la sera fa ancora freddo tenterà la riapertura installando funghi riscaldanti per mangiare all'esterno. Questa, almeno, è l'idea de Il Castagno di Bassiano. Nella stessa condizione i ristoranti di Cori a Norma, Sermoneta e Bassiano. Qui solo qualche giorno fa c'era un clima quasi da neve, ma ci proveranno lo stesso. C'è qualcuno che ha preferito attendere qualche giorno in più come Le Terrazze, di Sermoneta, che ha comunicato ai clienti: «Ci prenderemo qualche giorno per organizzarci al meglio e tornare ad accogliervi a tavola». Va meglio ai locali che si trovano sul mare a Latina, Sabaudia, Terracina e San Felice Circeo. «Non vediamo l'ora di servirvi di nuovo ai tavoli» scrive su Facebook il Donegal pub di via Adua. E riassume il sentimento dei gestori della zona della movida. Ci proveranno anche all'ora di pranzo, per aperitivi all'uscita da scuola. «Bisognerà vedere come reagisce la gente commenta Erasmo Berti, titolare del Bivio Latina - Fortunatamente il 99% della zona pub si sviluppa all'esterno e perdiamo quindi solo pochi posti dentro. Speriamo che il Comune ci venga incontro trasformando via Cesare Battisti, Neghelli e Lago Ascianghi in isola pedonale almeno nei weekend. I dissuasori, i varchi e le telecamere sono stati montati, manca solo la volontà di chiudere l'area». Serrande su anche per i pub che si trovano distanti dalla zona pub, come El Paso che ha annunciato: «Apertura dalle 16 in poi per aperitivo e cena».

CINEMA E TEATRI

Per cinema e teatri il tempo di chiusura è sembrato infinito. Anche loro da oggi possono ripartire. Mascherine, distanza di un metro e massimo 500 spettatori a sala per i luoghi al chiuso e 1.000 per quelli all'aperto. Una possibilità che, però, necessita di tempo per organizzare il tutto. La ripartenza, dunque, non sarà immediata a Latina. Il cinema Oxer, ad esempio, ha annunciato «torneremo presto» ma ancora non si sa quando. Stesso discorso per i teatri, che necessitano di programmazione per tornare in scena. Ci vorrà ancora qualche settimana anche per la riapertura dei cinema di Gaeta e Formia. «Non siamo ancora pronti - commenta Rita Simeone, del cinema-teatro Ariston di Gaeta - Ci vorranno non meno di una decina di giorni per riaprire. Non ci sono molti film in uscita, è fermo tutto. Qui non è come riaprire un negozio, ci vuole molto più tempo per riorganizzarsi. Con un periodo così lungo di chiusura molte persone si disabituano, bisognerà proporre qualche film intrigante. Col cinema all'aperto tutto rinviato a giugno, ma con la speranza che il coprifuoco venga prolungato almeno fino alle 23. Per quanto riguarda il teatro è ancora tutto fermo. Le compagnie con le quali abbiamo contatti devono ancora cominciare a programmare. Se ne riparlerà probabilmente dopo l'estate». Marco Biancone, della Multisala di Formia: «Speriamo di riaprire a metà maggio e in un prolungamento dell'orario fino alle 23, perché diversamente non c'è spazio nemmeno per il bar interno. Abbiamo già anticipato i processi di sanificazione e i test sulla parte elettronica e sulle proiezioni e rafforzato la sicurezza, ma non ci sono ancora titoli di film disponibili e non sono ancora pronti né distributori né esercenti».

Bianca Francavilla

Sandro Gionti

