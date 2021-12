Lunedì 13 Dicembre 2021, 05:01

LA SITUAZIONE

Si è chiusa la peggiore settimana da mesi. Il bollettino Asl di ieri, 12 dicembre, segnala 158 nuovi casi di contagio al coronavirus, 38 meno di ieri, quando era stato toccato il picco dei 198 nuovi casi. Quattro giorni su sette siamo andati sopra ai 150 nuovi contagi. Una sola volta sotto i 50 casi. In una settimana i nuovi positivi hanno sfiorato quta mille, sono stati 953, quasi cento più della settimana scorsa, con un incremento del 11%. La città più colpita è sempre Latina (ieri 52 nuovi contagi, dal primo dicembre quasi 550 casi, con un'incidenza di circa 160 casi per 100mila abitanti e dunque ancora lontana dalla soglia di allarme), seguita da Aprilia (23), Sezze (18), Cisterna (15) e Priverno (11). Sono solo 12 i centri senza contagi. Restano tre i comuni covid free in tutta la provincia da due settimane: Bassiano, Campodimele, Roccamassima. Ieri infatti Santi Cosma e Damiano ha fatto registrare un positivo.

Ieri fortunatamente non ci sono state vittime da covid. Restano sei i morti da inizio dicembre e complessivamente 677 le vittime tra i residenti della provincia di Latina morti per il coronavirus. I focolai restando concentrati tra i nuclei familiari e nelle scuole. Sono sempre di più gli studenti positivi, soprattutto tra gli under 12, e oltre 60 le classi attualmente in quarantena secondo l'ultima rilevazione della Asl.

Sono tornate invece sotto quota cinquemila le vaccinazioni. Tristemente poche le prime dosi di coloro che hanno finalmente decviso di sottoporsi al vaccino, appena 143 nelle ultime 24 ore. In tutto sono state somministrate 4648 dosi di vaccino, in larga parte (3.831) terze dosi.

