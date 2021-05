3 Maggio 2021

SABAUDIA

Il presidio delle forze dell'ordine indica dove inizia la zona rossa di Bella Farnia. Dal consorzio Bella Farnia Mare si entra e si esce solo se non si è risultati positivi al tampone effettuato nella giornata di giovedì. Oggi il Comune di Sabaudia e la Asl di Latina faranno il punto della situazione sulle misure intraprese per evitare il diffondersi incontrollato del covid nell'area della ex Somal e nel resto della città. I numeri allarmanti scaturiti dallo screening effettuato nella lottizzazione di Bella Farnia abitata da circa 2.500 indiani sikh hanno spinto a prendere misure drastiche. Nella giornata di venerdì 26 cittadini indiani positivi sono stati trasferiti dalla ex Somal alle due strutture individuate dal Comune di Sabaudia grazie ai mezzi della Croce Azzurra di Sabaudia. I 21 uomini sono stati trasportati presso una ex scuola rurale sulla Migliara 51 mentre le donne sono state portate presso la casa domotica di Sabaudia Nord. A scortare le persone trasferite gli agenti della polizia locale. Sabato invece sono stati portati sulla Migliara 51 altri 5 indiani. In questa struttura sono presenti due persone della cooperativa che gestisce il servizio. All'esterno un vigilante 24 ore su 24. Fortunatamente si tratta di persone asintomatiche. Nella giornata di domenica non sono stati effettuati altri spostamenti. Ai nuclei famigliari risultati positivi è stato consentito di rimanere in isolamento fiduciario presso le proprie abitazioni del consorzio Bella Farnia Mare. Il Comune ha inoltre richiesto il sussidio dell'Esercito in accordo con Prefetto e Questore. I militari del Comando Artiglieria Controaerei hanno trasportato con mezzi pesanti 6 new jersey che sono stati poi posizionati con una grossa gru su due accessi del Consorzio Bella Farnia mare per restringere gli ingressi e facilitare i controlli in entrata ed uscita. Intanto il sindaco Giada Gervasi ha rivolto un appello a tutti i cittadini a prestare la massima attenzione. Le scuole rimarranno chiuse per tutta la settimana. Slittata al prossimo week end l'apertura della stagione balneare. La Federazione Italiana di Canottaggio, tenuto conto delle vicende che hanno interessato Sabaudia e del provvedimento di istituzione della micro zona rossa, ha deciso di posticipare di 15 giorni la data di svolgimento del meeting di società centro sud che avrebbe dovuto svolgersi l'8 e 9 maggio nella città pontina. Appuntamento rinviato al 22 e 23 maggio.

