8 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







Due pluripregiudicati residenti a Napoli in trasferta a Fondi. Arrivati senza alcun giustificato motivo, e oltretutto infischiandosene della zona rossa in Campania e del divieto di spostamento tra regioni causa Covid. Sono stati intercettati sabato sera alle porte della città, lungo via Appia lato Itri, mentre a bordo di un'auto si apprestavano a entrare nel centro urbano. Una volta fermati dagli agenti della polizia locale, non riuscendo a fornire una valida motivazione riguardo alla loro presenza a certe latitudini, è bastata una rapida ricerca nella banca dati in uso alle forze dell'ordine per far emergere una sfilza di pregiudizi penali. Una lista in cui sono spiccati vari precedenti per furto con destrezza. Abbastanza per portare gli operanti a ipotizzare una venuta legata alla commissione di illeciti. Magari proprio qualche colpo. Di qui, dopo aver allertato anche i carabinieri della Tenenza, la richiesta di emissione di un doppio foglio di via obbligatorio dal territorio cittadino. Un provvedimento della durata di tre anni, che verrà formalizzato entro oggi. Insieme a una sanzione da 400 euro a testa per il mancato rispetto delle misure legate all'emergenza sanitaria in corso.