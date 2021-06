SAN FELICE

E' giallo sul furto di una pistola avvenuto a San Felice Circeo. I carabinieri indagano alla ricerca dei responsabili e le verifiche hanno portato a concentrare l'attenzione sul capoluogo dove la pistola potrebbe essere stata nascosta, forse in vista di un'azione imminente.

Il furto è avvenuto sabato mattina in un'abitazione di San Felice Circeo. Una volta scoperta la visita dei ladri i proprietari hanno chiamato i militari della stazione locale. Dopo il sopralluogo è stata verificata la sottrazione di una pistola calibro 22 regolarmente detenuta e custodita all'interno di una cassaforte secondo tutti i parametri di sicurezza richiesti. I ladri, oltre all'arma, hanno portato via alcuni gioielli, oro, altri oggetti di valore e una somma di denaro, circa 500 euro in contanti.

Immediate le indagini dei militari di San Felice Circeo che hanno coinvolto anche i colleghi di Latina. Alcune verifiche tecniche hanno infatti indirizzato gli investigatori verso il capoluogo dove è stato individuato un condominio dove poteva essere custodita la refurtiva, in particolare la pistola perfettamente funzionante. Già nel pomeriggio di sabato sono scattate alcune perquisizioni all'interno dello stabile, che hanno dato esito negativo. Per adesso, dunque, non c'è traccia dell'arma ma la pista intrapresa dagli investigatori della Compagnia dei carabinieri di Terracina non è stata assolutamente abbandonata, anzi alcune ulteriori verifiche sono ancora in corso e potrebbero portare a sviluppi interessanti nelle prossime ore.

Lunedì 14 Giugno 2021, 05:02