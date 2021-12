Lunedì 20 Dicembre 2021, 05:01

IL CASO

La gestione degli impianti sportivi del Comune di Latina torna in primo piano con un'interrogazione sulla piscina. A depositarla è stato il consigliere comunale del Movimento cinque stelle, Gianluca Bono, ed è rivolta a sindaco e assessore competente. Al centro del documento manutenzione e tariffe. Tante le domande poste da Bono. Il particolare vuole sapere se l'amministrazione abbia mai preso in considerazione «la possibilità di esercitare la decadenza della concessione, come previsto dall'articolo 11 del contratto». Il tema della piscina comunale è argomento particolarmente sentito dal M5s, autore dell'interrogazione parlamentare da cui partì l'inchiesta giudiziaria Olimpia. Il consigliere ha relazionato nel merito traendo spunto da un recente video postato su Facebook da un cittadino, il quale ha espresso indignazione «per le condizioni in cui ragazzi di 10/12 anni sono costretti ad allenarsi presso la vasca scoperta». «In questi ultimi anni ha aggiunto - cittadini e media hanno più volte evidenziato carenze igieniche e di sicurezza riferibili agli spogliatoi e alle docce maschili e la presenza di maioliche della vasca interna sbeccate in alcuni punti». Il consigliere ha quindi affrontato la questione tariffe: Negli ultimi anni si legge nell'interrogazione - le tariffe applicate dal concessionario ai cittadini e alle società sportive che hanno accesso alla piscina comunale mediante contratti ad hoc, abbonamenti o ingressi giornalieri, sono aumentate in maniera sensibile, aggiungendo che tuttavia non risulta l'esistenza di un regolamento che stabilisca il piano tariffario applicabile dal concessionario alle società sportive esterne che chiedono di utilizzare la struttura comunale né un regolamento che definisca l'assegnazione degli spazi acqua e il relativo tempo d'utilizzo da parte delle società sportive esterne. Prima di tutto, attraverso la sua interrogazione, Bono ha chiesto di sapere se ci sono novità in merito al contenzioso giudiziario in essere tra il Comune di Latina e il concessionario. Per quanto riguarda la manutenzione, alla luce di recenti lavori eseguiti dal concessionario, Bono ha chiesto se per le opere in questione, inerenti l'apparato filtrante, l'amministrazione abbia avuto il tempo di verificare e valutare l'intervento di manutenzione straordinaria da porre in essere e, se ritenuto eccessivo, abbia ufficialmente autorizzato il concessionario ad intervenire in propria vece accettandone i relativi oneri. In merito alle tariffe ha chiesto se se il Pef su cui si basa la concessione giustifica, da parte del concessionario, l'attuazione e la modifica del piano tariffario applicato. Numerose le domande sul rispetto del contratto, il consigliere ha concluso la sua interrogazione chiedendo se non sia il caso di esercitare la decadenza della concessione.

Rita Cammarone

© RIPRODUZIONE RISERVATA