Lunedì 29 Novembre 2021, 05:00

VACCINO AI BAMBINI

Cosa potrò mai dire a una mamma per far vaccinare il proprio figlio di 6 anni per il Covid dopo che ha ascoltato le sue parole?. Con questo interrogativo il dottor Giovanni Cerimoniale, segretario della sezione di Latina della Fimp (Federazione italiana medici pediatri), si rivolge al professore Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di microbiologia e virologia dell'università di Padova, che nei giorni scorsi attraverso interviste televisive ha ribadito i suoi dubbi sulla vaccinazione dei bambini rivolta alla fascia 5-11 anni. «Penso che prima o poi i bambini si dovranno vaccinare, però ha detto Crisanti - quello studio su cui si basa l'autorizzazione ha dei problemi. E' molto peggio che tutti tacciano e poi si scoprono i problemi».

LA RIFLESSIONE

Nutro per Lei grande stima scrive Cerimoniale in una lettera aperta rivolta al professore - e seguo sempre con molto interesse i suoi numerosi interventi ai talk show dove viene opportunamente invitato. Francamente però sono rimasto molto perplesso quando Le ho sentito affermare che avrebbe qualche esitazione nella somministrazione del vaccino a suo figlio, se ne avesse uno in quella fascia di età... Non spetta certamente a noi obiettare su temi per i quali è indispensabile avere competenze come le Sue. Ma, me lo lasci dire, le obiezioni vanno fatte nei giusti contesti. Noi medici pratici abbiamo il dovere di attenerci alle indicazioni fornite dalle agenzie regolatorie e dalle società scientifiche.

E' a questo punto che il dottor Cerimoniale, va dritto al punto: Ritengo si legge nella missiva - molto pericoloso, nell'attuale situazione sociale, fare affermazioni, come le Sue, in un contesto pubblico e di ampia audience alimentando incertezze e rinforzando gli estremisti no-vax.

Noi pediatri di famiglia scrive a Crisanti - svolgiamo un ruolo fondamentale non solo per la somministrazione dei vaccini ma soprattutto nel consigliare i genitori sui comportamenti da seguire in virtù del rapporto fiduciario che ci lega. Cosa potrò mai dire ora ad una mamma dopo le sue parole?.

R.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA