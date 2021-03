IL CASO

La lista Valore medico diserterà la prima convocazione per le elezioni dell'Ordine dei medici della provincia di Latina. In una lettera ai colleghi vengono riassunte le ragioni, mentre nel notiziario che ogni giorno viene veicolato proprio dall'Ordine ieri venivano riportate le modalità di voto on line: «Come sapete abbiamo deciso di candidarci per il rinnovo del Consiglio direttivo dell'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Latina, presentandoci con la lista Valore Medico' con la quale intendiamo promuovere un cambiamento radicale nella gestione». Segnare, cioè, una discontinuità con quella del presidente Giovanni Righetti, alla guida dell'organismo da oltre 20 anni. «Con rammarico - scrivono dalla lista concorrente - nonostante le attestazioni di stima e di sostegno pervenute da tanti Colleghi ai candidati di Valore Medico', abbiamo deciso di soprassedere al voto in prima convocazione nelle date del 5, 6 e 7 marzo 2021. Tale scelta, certamente sofferta, è maturata in noi tutti per non tradire uno dei principi cardini della rappresentanza democratica: il diritto di voto di tutti gli iscritti, che non può subire limitazioni di sorta. Poiché il regolamento della Fnomceo prevede anche la possibilità di votare esclusivamente per via telematica, scelta fatta a maggioranza dal Consiglio del nostro Ordine, abbiamo impugnato il regolamento perché tutti gli iscritti possano votare e non soltanto chi possiede lo Spid. Pertanto abbiamo deciso di confrontarci con l'altra lista nella seconda convocazione fissata per il 12, 13 e 14 marzo, dopo la decisione del Tar di Latina del 10 marzo 2021».

