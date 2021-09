Lunedì 6 Settembre 2021, 05:00

Trova un portafogli mentre è al lavoro, lo prende e lo riporta in azienda per farlo consegnare alle forze dell'ordine. È successo venerdì mattina, il protagonista del gesto è Edoardo, un operatore ecologico della Cisterna Ambiente. Mentre era impegnato a svolgere il proprio lavoro, durante il giro mattutino dello svuotamento dei cassonetti della raccolta differenziata, ha notato a terranil portafogli. Edoardo, non ha esitato un secondo, ha subito avvertito il suo collega che lo stava aiutando ad aggaggiare il cassonetto e l'autista del compattatore. I tre hanno preso il portafogli, mettendo nella cabina del camion e una volta rientrati presso l'isola ecologica in via Primo Maggio lo hanno consegnato in ufficio. Gli impiegati della reception hanno così contattato il comando della Polizia Locale e la stessa mattina due agenti di pattuglia sono passati a ritirare il portafogli. All'interno oltre a delle banconote erano presenti dei documenti ed il proprietario non è residente a Cisterna. Dal quartier generale di corso della Repubblica sono partite le ricerche per rintracciare l'uomo, contattando i colleghi della città di residenza, il quale verrà convocato dagliagenti del comandante Raoul De Michelis per la riconsegna degli effetti persi e ritrovati dagli operatori della Cisterna Ambiente. Un episodio non nuovo tra gli operatori della società che gestisce la raccolta dei rifiuti per la città di Cisterna, oltre al gesto gentile di Edoardo, alcuni anni fa un suo collega, Francesco, mentre operava con la spazzatrice, aveva rinvenuto un borsello con all'interno una grossa somma in denaro. L'operatore chiamò le forze dell'ordine e successivamente si scoprì che i soldi servivano per pagare gli stipendi degli operai dell'imprenditore distratto che aveva perso il borsello

