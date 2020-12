LETTERA AL PREMIER

Lo sfogo di un titolare di un'agenzia di scommesse sportive di Piedimonte San Germano, che ha scritto una lettera al premier Antonio Conte, sta facendo il giro d'Italia, scatenando reazioni e commenti.

L'uomo, A. C. , come riportato dal sito internet dell'agimeg, l'agenzia giornalistica sul mercato del gioco, la cui sala scommesse è chiusa da marzo, tranne la parentesi estiva, a causa della pandemia, ha inviato una missiva molto dura al premier, chiedendo addirittura un confronto pubblico.

«Caro presidente Conte, mi trovo davanti alla mia attività chiusa dall'8 marzo, giorno del mio compleanno le parole accorate dell'imprenditore ciociaro . Sono un semplice titolare di una partita Iva per agenzia scommesse. Noi non siamo quelle persone che vanno a togliere i soldi dalle tasche dei giocatori. Noi siamo anche quei gestori che accolgono quelle persone che vengono a fare due chiacchiere con gli amici nelle nostre amatissime sale. Io sono quella persona che ha messo in sicurezza la propria sala, ma soprattutto ho tutelato la mia famiglia, i miei clienti in tutto e per tutto. Ho comprato oltre a quello che spettava di norma, anche le relative mascherine. Avete autorizzato Voi il gioco legale. Affitto locale, contributi, bollette di luce e telefono etc. arrivano e le dobbiamo pagare e le sto pagando, ma fino a quando resisterò, non lo so. Ma sa una cosa caro Presidente, io e mia moglie lavoriamo tutti e due, ma entrambi all'interno della sala scommesse. Lei non ha certamente problemi economici, noi invece abbiamo avuto dal Governo solo due volte le sue care 600 euro di marzo ed aprile e poi tanto ma tanto fumo negli occhi. Sono solo un semplice cittadino italiano che vuole lavorare e soprattutto dare, come tutti i lavoratori onesti, una serenità economica alla propria famiglia».

E infine un appello:«Vorrei tanto confrontarmi con Lei in tv davanti a milioni di italiani. Sono un italiano che alza la testa per guardare in faccia le persone».

Ovviamente la lettera ha scatenato i commenti e le reazioni di chi è nelle stesse condizioni del piccolo imprenditore di Piedimonte San Germano oppure è solamente solidale, capendo le grandi difficoltà del momento. Commenti di approvazioni e di sfogo contro il governo, reo, secondo queste opinioni, di non conoscere a fondo il settore delle scommesse sportive. Ricordiamo che questo settore è uno dei più colpiti dalla crisi dovuta al Covid. Chiusi dalla prima ora del primo lockdown, le agenzie di scommesse sono state riaperte a giugno, per poi chiudere nuovamente a fine ottobre per l'impennata dei contagi, mentre i siti online lavorano senza problemi e anzi hanno visto crescere il loro fatturato. Ad oggi non si intravede ancora la data di una possibile riapertura.

Beniamino Cobellis

