LA TRAGEDIALa piccola Ginevra non ce l'ha fatta. La figlia del calciatore del Latina Calcio 1932 Emiliano Tortolano e della moglie Giorgia, che aveva appena compiuto due anni, è morta ieri notte all'ospedale Bambino Gesù di Roma a causa di un improvviso arresto cardiocircolatorio. La bambina aveva accusato un malore nella mattinata di sabato ed è stata immediatamente trasportata al Grassi' di Ostia. La gravità della situazione ha reso necessario il trasferimento all'ospedale pediatrico della capitale dove, però, non è stato possibile evitare il tragico epilogo. La notizia è stata comunicata proprio dallo stesso attaccante nerazzurro sul proprio profilo Facebook: «Volevo ringraziare tutte le persone che si sono interessate per mia figlia. Il mio angelo è volato in cielo è andata a riposarsi, è andata a trascorrere un'altra vita lassù senza sofferenza». La bambina, alla quale a pochi mesi dalla nascita era stata riscontrata una disabilità rara, ha combattuto con grande forza e determinazione, le stesse qualità che da sempre contraddistinguono Emiliano Tortolano, giocatore al quale i tifosi del Latina sono legatissimi. E proprio il 6 gennaio scorso, giorno del secondo compleanno di Ginevra, lo stesso attaccante le aveva dedicato un messaggio pieno d'affetto: «Eccoci qua amore mio, sembrava ieri che stavo con mamma in quella sala ad aspettarti, mi batteva forte il cuore e non potevo immaginare di quanto la mia vita sarebbe cambiata. Sì, è cambiata totalmente da quando sei nata: dopo 4 mesi è arrivata quella notizia. E' vero non mi nascondo, sono caduto tanto in basso che per risalire in alto sembrava impossibile. E invece grazie a te, giorno dopo giorno e alla tua specialità, mi hai insegnato a combattere a non mollare mai ed andare sempre concentrato e deciso verso l'obiettivo proprio come fai tu. Ricordati vita mia non sei diversa da nessun altro anzi sei superiore a tutti proprio per la tua specialità».LE REAZIONITortolano, che lo scorso 19 dicembre si era infortunato gravemente al ginocchio durante la sfida in trasferta contro il Latte Dolce Sassari, ha ricevuto la solidarietà del Latina Calcio: Dolore e sgomento per la dolorosa perdita della piccola Ginevra, figlia di Emiliano e Giorgia Tortolano. Il presidente, la squadra, lo staff tecnico e la società tutta si stringe al dolore che ha colpito un proprio tesserato ed esprime le più sincere condoglianze». Questa la nota del club a cui si sono uniti i messaggi delle società in cui ha militato l'esterno classe 1990. Un lutto che colpito tutta la comunità di Latina, non solo gli appassionati di sport: la bacheca social di Tortolano è stata inondata di parole di partecipazione al dolore più grande. Anche il sindaco di Latina e l'amministrazione comunale hanno espresso il loro cordoglio. I funerali avranno luogo domani alle 14 presso la chiesa di San Tommaso in viale di Castel Porziano (Infernetto).Davide Mancini