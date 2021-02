BORGO BAINSIZZA

Invasione di mosche e odori nauseabondi stanno rendendo la vita impossibile ai cittadini di Borgo Bainsizza, alle porte di Latina. L'allevamento di galline ovaiole sito in strada del Bufalotto, riattivato da pochi mesi, torna così al centro di nuove indagini della polizia locale e dei carabinieri forestali che nei giorni scorsi hanno effettuato sopralluoghi presso la struttura gestita dalla società agricola Tre Emme. Circa 40mila galline, per le quali l'ufficio Suap del Comune di Latina aveva disposto ad inizio dicembre scorso l'allocazione in altro sito idoneo, ordinando la sospensione immediata dell'attività, sono ancora lì a produrre uova.

L'ORDINANZA

In base all'ordinanza del dirigente comunale Grazia De Simone, responsabile del servizio Attività produttive, la società avrebbe avuto 30 giorni di tempo per mettersi in regola e adempiere alle prescrizioni della Provincia di Latina. In particolare l'ente di via Costa aveva disposto l'installazione di un sistema di convogliamento dell'aria di ventilazione nei locali di stabulazione a uno o più impianti/sistemi di trattamento per l'abbattimento delle polveri, dell'ammoniaca e delle sostanze generate dall'attività. In alternativa, la Provincia aveva prescritto la rimozione delle deiezioni animali, stoccate in fase di stabulazione nei ricoveri, con una cadenza al massimo trimestrale e per il successivo allontanamento dall'impianto. Nell'ordinanza della dottoressa De Simone, inoltre, tra le tante cose, è stata richiamata la necessità dell'aggiornamento dei Piani per la valutazione della potenziale esposizione a fibre di amianto i capannoni che ospita l'allevamento hanno coperture in eternit peraltro sollecitato dalla Asl. Al termine dei 30 giorni di tempo concessi per l'adeguamento, la società Tre Emme ha chiesto la sospensione del provvedimento interdittivo e una congrua proroga per gli adempimenti con una serie di motivazioni.

Ad oltre due mesi dall'ordinanza del Suap, i vigili urbani nei giorni scorsi hanno effettuato un sopralluogo che si è concluso con una sanzione amministrativa per inottemperanza. Il verbale è stato trasmesso al servizio Attività produttive. L'invasione di mosche e i continui miasmi, ritenuti provenienti dal pollificio, segnalati alle autorità competenti, hanno portato in strada del Bufalotto anche i carabinieri forestali le cui valutazioni sono ancora in corso e necessitano di ulteriori approfondimenti da effettuarsi in sinergia con la Polizia Locale e con la Asl, per quanto di competenza. Al vaglio diversi aspetti dell'attività di allevamento e della conformità delle strutture.

Se qualcuno si chiede come mai, vista l'ordinanza di sospensione attività e l'accertamento di inadempienza oltre i termini stabiliti per l'adeguamento, la struttura non viene chiusa d'autorità la risposta è la seguente: va garantito il ciclo di vita delle galline. Cosicché se non è stato possibile reperire un sito idoneo per il trasloco dei capi, come disposto dall'ordinanza della dottoressa De Simone, le galline possono restare dove stanno, sotto le lastre di eternit e in un allevamento da conformare. Fino a quando?

Ma chi tutela i residenti? Se lo chiedono gli abitanti della zona compresa tra strada del Bufalotto e strada della Speranza. «Da settimane ormai sono costretti a rimanere tappati in casa, nonostante la disponibilità di giardini e orti dove poter trascorrere qualche ora all'aria aperta, a riparo dal Covid spiega Paola Serangeli, responsabile Borghi e Rifiuti del Partito democratico di Latina L'odore è insopportabile e le mosche a miliardi. A soffrirne maggiormente sono gli anziani. La situazione è drammatica. Due settimane fa mi sono rivolta alla consigliera Loretta Isotton affinché il caso fosse affrontato nella commissione Ambiente da lei presieduta».

