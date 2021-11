Lunedì 22 Novembre 2021, 05:01

FESTIVITÀ

Casette di legno, pista di ghiaccio e luminarie per le festività natalizie di Latina. Tutto sembra andare nella direzione giusta, Covid permettendo. Le restrizioni dello scorso anno ricorda l'assessore alle Attività produttive Simona Lepori - dovute alle misure di contenimento della pandemia avevano consentito la sola installazione degli addobbi luminosi. Quest'anno - aggiunge - speriamo di poter riproporre il Villaggio di Natale, dall'8 dicembre al 2 gennaio, per poi proseguire con le caramelle' della Befana fino alla festa dell'Epifania. I timori sono legati alla ripresa dei contagi che potrebbero comportare nuove disposizioni. Ad ogni modo è previsto, nel bando relativo all'iniziativa, che i concessionari provvedano alla gestione delle disposizioni contenute nella normativa anti-Covid anche in via di evoluzione. Negli ultimi giorni i casi di contagio sono saliti in provincia e si sta valutando se estendere l'obbligo di mascherine all'aperto anche ad altri centri della provincia.

L'AVVISO

Gli operatori economici interessati all'organizzazione e gestione del mercatino e della pista di ghiaccio, con offerte anche separate, hanno tempo fino a venerdì 26 novembre per presentare la domanda da indirizzare al Comune per pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.latina.it. Secondo l'avviso del Suap, pubblicato nei giorni scorsi all'albo pretorio dell'ente municipale, il Villaggio di Natale andrà allestito in piazza del Popolo attraverso la collocazione di un massimo di 35 casette per la vendita di prodotti attinenti al periodo natalizio, di tipo alimentare e non, preferibilmente provenienti dal territorio pontino, di produzione artigianale e non rientranti nella grande distribuzione.

Una delle casette dovrà essere concessa gratuitamente per scopi di solidarietà da dedicare alla Posta di Babbo Natale e a piccole attività ludiche, di breve intrattenimento, per i bambini da 3 a 10 anni. L'installazione della pista di ghiaccio, sempre in piazza del Popolo, per una superficie di 300 metri quadrati, dovrà avere luogo all'interno dell'isola di porfido tra il portico dell'ex Intendenza di Finanza e il Circolo cittadino.

LE LUMINARIE

Previste anche le luminarie per una spesa complessiva di 75mila euro a carico del Comune. Il progetto, di cui al bando del 29 ottobre scorso, prevede installazioni in centro, in Q4 e Q5, a Latina Scalo e nei borghi. In preventivo luci sugli edifici di fondazione atte a sottolineare gli elementi architettonici tipici e caratteristici, esaltandone la linearità. Scritte luminose, con la dicitura Casa di quartiere, campeggeranno sull'ex tipografia di viale XVII Dicembre, sull'ex cinema Enal di Latina Scalo, sull'ex casa cantoniera di Borgo Sabotino, sull'ex centro sociale di Borgo Piave, sull'ex scuola di via Milazzo. Previsto l'inserimento di soggetti tridimensionali nelle aiuole e aree verdi della città e dei borghi.

ALTRO BANDO

Sempre per le prossime festività, il Comune di Latina assegnerà 19 posteggi su aree pubbliche per consentire la vendita esclusivamente di articoli di tipo non alimentare correlati al Natale, compresi giochi pirotecnici e fuochi d'artificio di libera vendita. A bando gli stalli dislocati in piazza Santa Maria Goretti, piazzale Prampolini, piazza Moro, via Cervone, Borgo Chiesuola, Latina Scalo e Borgo San Michele.

