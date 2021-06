LA GIORNATA

Code al rientro, e traffico bloccato sul lungomare di Latina in direzione Foce Verde. Ieri è stata la prima vera domenica d'estate e il litorale è stato preso d'assalto da vacanzieri, turisti, residenti.

Fin dalle prime ore del mattino le spiagge sono state affollate dai turisti: gli arenili liberi, ma anche gli stabilimenti balneari, nel tratto A come nel tratto B, erano pieni, anche se non con il classico pienone d'agosto. Presi d'assalto anche i parcheggi, con posti introvabili a ridosso delle ore centrali della giornata. Una situazione tale che, a fine giornata, è nuovamente esplosa in occasione del rientro, come accaduto già le domeniche della scorsa estate: tra le 18 e fin dopo le 20, lunghi incolonnamenti sono stati segnalati lungo via Lungomare in direzione Foce Verde. Il Lido di Latina si è quindi fatto trovare quasi pronto all'impatto: già da alcuni giorni erano stati montati nei tratti di spiaggia libera i contenitori per le micro isole di raccolta differenziata in spiaggia, mentre nei prossimi giorni saranno montati anche i bagni chimici e soprattutto le docce; attese anche le passerelle in plastica per diversamente abili: «Manca veramente poco - assicura l'assessore all'Ambiente, Dario Bellini - dobbiamo solo effettuare le ultime assegnazioni: questione di giorni». Un'altra questione è la pulizia della spiaggia: ieri alcuni utenti su Facebook hanno postato alcune immagini del litorale a Foce verde con biomasse spiaggiate. «La pulizia si sta facendo, in questi giorni sarà conclusa su tutte le spiagge. Salvaguarderemo la duna, ponendo l'umido alla base del piede, come da accordi con il Parco Nazionale del Circeo, per dare humus alle piante pioniere».

RIO MARTINO

Prosegue ancora l'attività del ripascimento. Il Comune ha finalmente ottenuto il nulla osta del Parco Nazionale del Circeo per lo sversamento sotto flutto di 3mila metri cubi di sabbia dalla attività di pulizia del porto canale di Rio Martino. «Stiamo attendendo l'analoga ordinanza dal Comune di Sabaudia, speriamo che venga emessa lunedì (oggi, ndr). Una volta concluso questo intervento per liberare il porto canale, si potrà proseguire con il ripascimento previsto a sud del Lido di Nausicaa».

Con un post su Facebook, Bellini è intervenuto anche sulle passerelle, segnalando come «Dopo la 6B e la 3A, venerdì scorso, abbiamo ultimato anche la 13 lato B. In tre anni abbiamo ristrutturato in modo importante o ricostruito ex novo un patrimonio infrastrutturale fortemente deteriorato di 21 passerelle su 25 che oggi quindi risultano assolutamente utilizzabili. Ad oggi rimangono 4 passerelle su cui lavorare e lo si sta facendo in queste settimane perché per operare in cantieri all'aperto è necessario il bel tempo». Partono infine da oggi le linee Mare del trasporto pubblico locale. Oggi partirà anche la prima nuova linea sperimentale che collega con il lido la stazione Fs di Latina Scalo passando per il centro (9.10-12.30-18.15 nei feriali e (9 e 16.55 nei festivi) e da domani la Mare Nord che collega i borghi Piave, Chiesuola, Carso, Podgora, Montello, Bainsizza, Santa Maria, Sabotino e Mare Sud che tocca invece Faiti, San Michele, Isonzo e Grappa.

Andrea Apruzzese

Lunedì 14 Giugno 2021, 05:01